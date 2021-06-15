1200 abbonati!!! - pagina 76
Non li ho sui miei segnali, non voglio che siano scambiati sui centesimi al giorno.
Sembra che non me ne sia accorto. Io guardo soprattutto mt5. Dato che dici che ce n'è uno, significa che anche mt4 non è ben sviluppato. Il peggio per gli abbonati.
Scaricato. Il fatto che l'autore abbia immediatamente aperto un nuovo account, immediatamente 30 persone si siano iscritte, e immediatamente abbia tirato di nuovo lo sciacquone è epico!
Mostra ancora una volta la stupidità e l'avidità umana... E anche la loro pigrizia.
Penso che dovremmo "dispiacerci" per i "poveri" abbonati che sono a caccia di soldi veloci (per gli omaggi).
Se l'autore del segnale è trapelato e ha perso i soldi degli abbonati - l'autore non dovrebbe avere alcuna responsabilità.
Quando la gente decide a chi abbonarsi - può valutare le prospettive del segnale. Si rendono anche conto che non durerà a lungo con molti segnali e prendono comunque questo rischio.
Un'altra cosa è che gli stessi autori di segnali si comportano in modo molto irresponsabile. Beh, è dal campo della "pagnotta di qualcun altro". E Petros ha ragione nel dire che non bisogna "contare" i soldi degli altri.
Ci sono davvero buoni segnali in questo servizio, ma rimangono inosservati. Questo perché una bella statistica è più importante per gli abbonati. Non molti segnali saranno filtrati. Loro (gli abbonati) di solito usano Growth e Breakeven quando li cercano. Non si preoccupano degli altri indicatori.
Nemmeno io sono soddisfatto dell'algoritmo di valutazione. In particolare sono corrotto dall'indicatore "affidabilità". È come il livello di potenza nella "scala" di un telefono... Ci sono alcuni segnali che sono effettivamente più sicuri di altri, ma la loro "scala" è rossa. Ma un segnale schifoso che non è sicuro è improvvisamente verde. Non è giusto. E in generale, molte cose non sono giuste nel calcolo della valutazione del segnale. Tuttavia, ho smesso di prestarvi attenzione, perché chiunque cerchi un buon segnale lo troverà. La valutazione è per i nuovi utenti registrati del portale.
Forse, l'unica cosa che mi disturba più di ogni altra è la mancanza di opportunità per l'autore del segnale di fissare il prezzo sotto i 30$. Anche quando era 20$ minimo, era un prezzo abbastanza alto se si guardano alcuni segnali. Qui si scopre che sia gli autori che gli abbonati sono privati della possibilità di bilanciare questo aspetto dell'interazione.
Puoi semplicemente dire:" Iltrading sul Forex è ad alto rischio!" - e questo dovrebbe essere sufficiente...
... Introdurrei anche una funzione di "rimborso per l'abbonamento", se il conto ha un drawdown critico... diciamo l'85%...
lo punirei in qualche modo (drop rating forse) ...
Taras, cosa stai "sfregando" sulla giustizia quando tu stesso al momento del crollo del tuo conto cent non hai cancellato il tuo segnale di perdita...?
Ti ho anche osservato e ho visto come, essendo un "affondatore", non hai cancellato il segnale.
Centinaia o migliaia di abbonati avrebbero potuto ottenere i loro soldi indietro per l'abbonamento del mese scorso se si fosse cancellato il segnale...
E tu l'hai tenuto - aspettando che tutti i soldi degli abbonati si "sblocchino"...
Quindi non parlate di giustizia e di cosa sarebbe meglio cambiare nel Servizio.
È meglio che tu cambi te stesso prima di cambiare qualsiasi altra cosa...
Anche tu, Taras, sei un uomo senza vergogna...
Mi vergognerei di andare su un forum e parlare intelligentemente dopo un tale fiasco.
E non sei nemmeno imbarazzato...
Lo stesso si può dire per qualsiasi TS. Ci sono scalper molto decenti in Signals. Ma vale la pena di avere una mossa, come nel caso del franco, e si venderanno.
Il Cigno Nero agisce indiscriminatamente. Il prelievo del 45% è la BREXIT. Cioè non è una sistematica, ma una forza maggiore. Il profitto è sistematico, quindi l'autore è molto bravo. Se ci riesce con la media, si può solo augurargli buona fortuna. L'approccio "la media è un modo per perdere, quindi non lo farò" è simile a "il trading è un gioco con saldo negativo, quindi non lo farò". Molte idee vengono infatti rifiutate perché semplicemente non si sa come "cucinarle". Per esempio, non ho provato a fare la media. Probabilmente non avrebbe funzionato, ma finché non lo proverete, non lo saprete con certezza.
"Non ci credo" è già uno schizzo sul servizio stesso.
C'è un tale stratagemma da qualche parte nel codice sorgente? Non stupido Ilan.
Se le settimane sono in un appartamento, o almeno i giorni, la media è molto efficace. Quando non ci sono grandi acquisti o vendite di valuta da parte della BCE. Intendo EURUSD.
la stabilità prima di tutto
L'esperienza mostra che poche persone sono interessate alla stabilità. Tutti sono interessati al profitto
È bello sapere che il trono di ferro ha trovato un nuovo proprietario dopo Taras
Il record di 3.000 abbonati non è ancora stato superato.
È interessante che questo segnale (dalla famiglia dei criceti) al contrario - nel più lontano ... del rating, anche se da tutte le leggi dovrebbe sedersi
Dio, ti immagini i soldi! Milleduecento volte trenta è uguale a trentaseimila dollari! Moltiplicato per sessanta e due milioni centosessantamila rubli! Un mese? Questo è il risultato di una vita. Il reddito passivo è il top. Qualcosa per cui lottare. Un sogno di ultima istanza dopo abbastanza guadagni attivi.
Una cosa non capisco. Perché non ci sono più abbonati? Perché ci sono milioni di commercianti.
Pensieri ad alta voce
Non mettere il sale nella mia ferita)))
È confortante sapere che il trono di ferro ha trovato un nuovo proprietario dopo Taras.
Il record di 3000 abbonati non è ancora stato superato.
È interessante che questo segnale (dalla famiglia del criceto) al contrario è nel più lontano ... del rating, anche se da tutte le leggi dovrebbe sedersi
Bel modo di far uscire i soldi...