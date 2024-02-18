Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 68
Analisi dei risultati dei test e ottimizzazione in MetaTrader 5 strategy tester
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Indicatore
Consulente esperto
Implementazione rapida di un OnTick multisimbolo
Posso usarlo al posto di un timer? Vediamo
Sì, OnInit sta sottoscrivendo i simboli da un array
Sequenza di esecuzione di Init() e DeInit()
Slava, 2017.04.14 10:21I servizi avranno OnTick(string symbol). Ma i tick di un particolare simbolo dovranno essere sottoscritti.
Analisi dei risultati dei test e ottimizzazione in MetaTrader 5 strategy tester
fxsaber, 2018.01.29 15:24La velocità dell'ottimizzazione dipende dalla sequenza dei passaggi. Se i passaggi a singolo carattere vanno per primi, seguiti da quelli a più simboli, il tempo di esecuzione sarà più breve che con la sequenza inversa dei passaggi di ottimizzazione.
ZS Probabilmente il 90% del denaro del cloud potrebbe essere risparmiato con una normale scrittura del codice. Ma questa è l'ultima cosa a cui pensano gli autori.
Implementazione rapida di multisimbolo OnTick
Fico!!!
Questo funziona davvero anche senza i servizi tanto attesi.
Grazie mille!
Tuttavia, non importa quanto duramente ci abbia provato in MQL4, non ha funzionato. L'indicatore iCustom simula i messaggi dell'utente per circa 10 millisecondi dopo l'ultima richiesta iCustom e poi rimane "silenzioso".
In MT4 la durata delle "maniglie" degli indicatori è controllata dal terminale stesso. Pertanto, questa soluzione non è adatta.
Questo metodo è descritto più di sette anni fa.
Consulenti esperti: VR---ZVER v.2
fxsaber, 2018.02.06 11:29
Implementazione rapida di multisimbolo OnTick