L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 771
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ci sono codici sorgente nei plus? Così puoi copiarli e incollarli e poi capirli man mano che vai avanti.
In C++? È molto probabile che tutto sia scritto in Python, la libreria di statsmodel. Finora non sono riuscito a capirlo. Non ho afferrato il senso di ottenere un array quando si fa il debug.
Posso abbandonare tutto questo per ora.
Chi può consigliare sulla classificazione della fascia di prezzo, quale è il miglior tipo di rete o altro?
E anche su R e Python. Per esempio, come testare una rete neurale? Invia un preventivo e ricevi i pesi della rete. O usi uno script per creare una connessione?
Se lo fai attraverso un raccoglitore allora l'ottimizzazione deve richiedere molto tempo.
In C++? È molto probabile che sia tutto scritto in Python nella libreria statsmodel. Non sono ancora riuscito a capirlo. Non riesco a capire il senso di ottenere un array quando si fa il debug.
O forse lascerò perdere tutto per ora.
Sì, ma io non l'ho trovato.
ma mi sono imbattuto inhttp://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4.
prova
Sì, ma non sono riuscito a trovarlo da solo.
Ma mi sono imbattuto inhttp://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4.
prova
C'è una specie di pulce come risultato)
C'è un po' di pulci nel risultato).
Sì, non disegna correttamente... codice vecchio, a quanto pare.
Solo dopo aver esaminato tutte le teorie e i filmati sono giunto alla conclusione che una stessa cosa, come un versetto memorizzato, viene detta come i pappagalli.
Esattamente. Centinaia di articoli su Internet su Arima, e ovunque - "trova autocorrelazione e autoregressione", poi una dozzina di immagini, e subito la risposta con tre parametri senza alcuna spiegazione. Nel 10% degli articoli possono anche menzionare che c'è stagionalità.
Ho preso una foto dal prossimo thread, vitalmente -
Caro Maestro, lei è un mago meraviglioso. Capisco che Maximka, che è fatto, non capisce
i significati dei post, spesso perdendo il filo... ma tu! Misha, non ho suggerito niente, ho solo chiesto
Vostra Maestà per mostrarmi un paio di foto, questo è tutto!))) esilarante...
Non l'ho fatto io, sopra i ragazzi del post ho postato una foto sui miei dati usando il tuo metodo. Più o meno...
Bingo. Centinaia di articoli su internet su Arima, e ovunque si dice "trovare autocorrelazione e autoregressione", poi una dozzina di immagini, e poi la risposta è tre parametri senza alcuna spiegazione. Nel 10% degli articoli possono anche menzionare che c'è stagionalità.
Ho preso una foto dal prossimo thread, vitalmente -
Beh, abituato ad affrontare le cose seriamente) Perciò voglio capire come funzionano le cose. Sono stufo delle teorie, tanto non ci capisco molto, sono tutte in "lingua d'uccello". Probabilmente lo fanno apposta, in modo che nessuno capisca niente. Quindi non chiedono come farlo in pratica, perché loro stessi non lo sanno.
Beh, per molti versi hai ragione. La teoria è diversa dalla pratica come 0 è diverso da 100. Cioè, è diametralmente opposto. Una volta che hai studiato la teoria e passi alla pratica, inizi a chiederti quanto sia grande la differenza.
Sono un praticante. Il mio compito è quello di fare soldi nel mercato, e non di dimostrare che un approccio o un altro è giusto. O per provare a me stesso che questo metodo è il migliore per me. Prenderò qualsiasi metodo che porti profitto. Perché il mio compito è quello di guadagnare soldi, e non di girare per sempre rete, impalcatura, mpeli, ecc, essendo convinto e deluso in questi o quei metodi.
Stabilisci un obiettivo per te stesso per iniziare a guadagnare e iniziare a fare soldi esclusivamente da esso....
Quando ho scritto la prima versione del robot ero molto sorpreso del perché i trade vengono saltati ecc, se lo si confronta con l'ultima versione la differenza è significativa. E tfu,tfu,tfu ora sembra fare tutti i mestieri che l'IA gli richiede. Quindi il mio consiglio è di passare dalla ricerca teorica al trading pratico con deposito minimo e rischio minimo ma su soldi veri e capirai quanto sia diversa la parte teorica dello studio dal trading pratico....
P.S. I risultati in teoria non vi porteranno soldi. Solo il commercio pratico e solo quello...
Beh, è proprio questo... pensieri ad alta voce... ispirato da....