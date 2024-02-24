L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 774
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
YOOOOOOOOOOOOOOO! Quindi nessuno mi ha detto come calcolare Likelihood e AIC. Ma l'ho fatto e il calcolo è lo stesso di R.
C'è un 3.4.3 in Microsoft?
Per LIME grazie.
C'è. Ma il mio MRO non vuole installarsi dopo aver installato CUDA e cuDNN. Non ho trovato il motivo. Perciò sto usando clean K 3.4.3. Anche se la 3.4.4 è già stata rilasciata.
Il sito è rimasto sospeso nell'ultima mezz'ora?
Controllare. Ma dopo aver installato CUDA e cuDNN MRO non voglio installare. Non ho trovato il motivo. Ecco perché uso K puro 3.4.3. Anche se la 3.4.4 è già stata rilasciata.
Il sito è rimasto appeso per l'ultima mezz'ora?
Ho usato la 3.4.4. È disponibile anche DALEX, inizierò con questo, sembra essere più semplice di LIME.
Ho un newsfeed che proviene daR-blogger. Oggi è arrivato un annuncio per DALEX, un pacchetto sulla selezione dell'importanza delle variabili. Ho provato a installarlo - non si installa per il mio R 3.4.2.
Però l'idea mi è piaciuta molto.
Di solito l'importanza della variabile è l'importanza nel senso di quanto spesso il predittore è stato usato nel fitting del modello.
Ma DALEX usa un'idea diversa: l'importanza del predittore si riferisce all'impatto di quel predittore sul successo della predizione . Il modello stesso è trattato come una scatola nera
Ho cercato di ricordare tutti i pacchetti che ho usato e non riesco a ricordare un pacchetto con la stessa idea - impatto di previsione.
Qualcuno può darmi un suggerimento?
Argomento interessante a. Io stesso uso vtraet e ne sono soddisfatto, ma non c'è limite a quanto altro posso fare. Vorrei provare ad eseguire Dalex sui miei dati, ma non so come fare. Forse qualcuno potrebbe aiutare... Tanto per cominciare...
"Host-Barine". L'offerta è ritirata. E smettetela di essere amici...
.... Voglio provare ad eseguire Dalex sui miei dati, ma non so come fare. Forse qualcuno può aiutare... Almeno fammi iniziare...
Non sono stato in grado di usarlo per un'ora...
Non ha potuto usarlo per un'ora...
Qualche tipo di complicazione????
"Host-Barine". Offerta ritirata. E smettetela di essere amici...
Come vuoi tu, Trickster. Ho già tagliato i legami di amicizia con Maxim, ma solo finché non si scuserà in verse..... APPLIED!!!!
Controlla ....
Controlla ....