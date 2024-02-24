L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 768
In generale, faccio trading sul forex, i dati sono presi dalla borsa CME tramite KD. Pertanto, è rilevante...
In generale, chiunque sia interessato a FORTS. Controllato il TS su Si, questo è un non-cash dollaro a rublo sul moex. Borsa di Mosca. Il risultato è identico in termini di qualità. Il problema è che ho MT5, ho fatto il 99% di MT5, ma mi sono bloccato con MT5 e il suo calcolo è molto lento. Non capisco. Questo calcolo è troppo complicato per MT5. Se sono interessato a promuovere TS per FORTS, gliene sarei grato.
Vi dirò qual è l'intoppo dove si trova il problema.....
.
Se crei un ramo, forse qualcuno ti aiuterà...
Come promesso, sto pubblicando i risultati del metodo Dr.Trader....
E qui su raccomandazione del Trickster non ha cominciato a fare, può chi farà e stenderà. Allego il file di formazione ....
Pensi che stia dando un buon consiglio?
Ha giocato con R per chissà quanti anni, ora se la ride senza guadagnare nulla :)
è strano che il tuo test e trey siano uguali, c'è un errore da qualche parte
e immagino che tu abbia ancora lo stesso piccolo set, giusto? allora non ha senso farlo affatto
Sì, un insieme di 30 linee non è serio... Se anche decine di migliaia, potrei eseguire la formazione e anche generare il codice sorgente, lo sto testando proprio ora
ed ecco la matrice di correlazione dal grafico a zig zag
Un altro buon articolo su RL
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
Cosa stamperà il seguente codice
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
se viene chiamato dopo aver selezionato i parametri e creato un modello? Deve essere maggiore di 0. Molto bene, se è maggiore di 0,5. Idealmente se ==1.
Questo è il risultato della convalida incrociata sui soli dati di allenamento.
è strano che il tuo test e la traccia siano uguali in akurasi, c'è un errore da qualche parte
Guru ha sempre uguale test e trey in akurasi, tutto è normale
No, il test e il treno sono gli stessi, perché i dati per il test non sono ancora disponibili, appariranno tra una settimana. Questo è quello che ho fatto solo per vedere cosa sta succedendo...
Proverò ad aggiungere il codice e vedere cosa succede in R