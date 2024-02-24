L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 764

Mihail Marchukajtes:

Ai test.... buttiamoci nella mischia.... vedremo lì....

no, sopravvivo nel mercato solo riducendo i rischi (l'obiettivo principale è non perdere)

Non ho la possibilità di fare trading senza test adeguati

 
Maxim Dmitrievsky:

Il controllo su un piccolo reale è il test più affidabile, sia della strategia che dell'Expert Advisor che la esegue. Fidati, ci saranno altre domande. Solo per l'ordine di esecuzione...

Mihail Marchukajtes:

Ho mangiato il mio cane durante l'esecuzione dell'ordine, niente di che.

il tester ha già tutto costruito in esso

Sta strisciando, ma sta testando molto lentamente

Ma ho tracciato visivamente l'influenza di diversi picchi nel dataset, che hanno influenzato negativamente i trade durante le 1000 barre.

E ci sono molti modi per migliorare il sistema, se solo avessi tempo

 
Maxim Dmitrievsky:

Si tratta di un eccessivo drawdown, sia in termini di tempo che di valore... IMHO... inizia a lavorarci, devi iniziare dopo un buon drawdown...

Mihail Marchukajtes:

Ho già analizzato i risultati iniziali dei miei test e ho deciso di provarlo, quindi non mi arrenderei.

 

Ecco come si chiama il forex...PA!!!!

Proprio come hai fatto tu con lui di proposito. PID dei market maker!!!

A quest'ora sarei di nuovo in piedi, ma no... Avrebbero dovuto mangiare le mie fermate. P...R...s...s!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Senza gli stop, bisogna giocare. Vai all'inferno.

 
Mihail Marchukajtes:

Sfortunatamente per i commercianti ordinari, essi vedono dove si trova la maggior parte degli stop, quindi guadagnano su questo.
La sterlina è molto rimbalzante. Gli inglesi sanno come fare soldi.
 
Elibrarius:
Sfortunatamente per i commercianti ordinari, essi vedono dove si trova la maggior parte degli stop, quindi guadagnano su questo.
La sterlina in generale è molto rimbalzante. Gli inglesi sanno come fare soldi.

C'è molto che gli inglesi possono fare e molto che non possono fare da soli.

Per esempio il famoso Soros che avrebbe fatto crollare la sterlina. Non è stato Soros a far cadere la sterlina, è stato Soros ad essere scelto come capro espiatorio. In quel momento, la Banca d'Inghilterra aveva bisogno di un intervento, ma non poteva farlo direttamente - sono gli inglesi! e quindi minare la loro credibilità, così l'intervento è stato effettuato, ma è stato incolpato Soros. La sterlina è così.

