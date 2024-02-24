L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 769

Miglior punteggio R^2: 0,007975925

Immagino che questo sia il risultato che hai chiesto a DR.Trader?

E ora la parte più interessante. Ho usato questo set di dati per addestrare il modello e metterlo sul reale. Secondo i vostri approcci la qualità non è molto buona, come ho capito. Ma vediamo se il modello è in grado di alzare il punteggio e se è così, il metodo di ottimizzazione di Reshetov sarà molto meglio di tutto ciò che suggerisci per definizione.

Alla fine della prossima settimana farò un test utilizzando il modello creato da DRTrader in P e vedremo il fattore di errore e anche vedere come funziona il modello creato dall'ottimizzatore Reshetov durante questo periodo. Poi vedremo chi è più figo...

Sto tranquillamente scavando nel codice di Reshetov - era davvero un ACC nella programmazione. E si rese conto che il metodo per trovare un modello nella matrice di dati non era il solito modo in cui tutti sono abituati a guardare, provando prima le colonne, poi le righe, ecc.

Il metodo di Reshetov per trovare un modello è complicato. Lo chiamo "square-nest", che nella costruzione di circuiti stampati sharit che capirà.

Il trucco è che la ricerca non è lineare da colonna a colonna, ma in modo quadrato. Non riesco nemmeno a formularlo in questo momento, come..... potrei provare a descriverlo in dettaglio più tardi...

 
Sì. Questo è un risultato piuttosto debole, potremmo anche non provare a usarlo nel forex. Dovremmo cercare di migliorare l'insieme dei predittori (rimuovere/aggiungere) perché questa stima diventi più alta.

Per esempio nel file di testo la prima colonna è il numero di linee. Dovrebbe essere assolutamente rimosso.

 
Ildottor Trader:

Si. Questo è un punteggio piuttosto debole, si può anche non provare a entrare nel forex con esso. Dovremmo cercare di migliorare l'insieme dei predittori (rimuovere/aggiungere) per rendere questo punteggio più alto.

Per esempio nel file di testo la prima colonna è il numero di linee. Dovrebbe essere assolutamente rimosso.

Beh, l'ho rimosso. Tra l'altro questo set di allenamento che mi ha consigliato vtreat, e l'ottimizzatore Reshetovskiy quando si costruiscono modelli da esso ha scelto alcune colonne. Cosa succede se eseguiamo solo le colonne selezionate da Reshetov. Lo proverò domani, ora vado a letto...

Se avete notato, usa trucchi del kernel, cioè anche 1 chip può essere usato più volte, ma convertito in modi diversi

quando hai caricato il codice sorgente di un neurone su mql era visibile, forse questa è la chiave del successo e della lentezza dei calcoli

Fondamentalmente, non fa quasi nessuna differenza quello che gli dai come input, penserà comunque ai segni :)

Vizard_:

(Che divertimento c'è qui? )))) Mi è stato chiaro per molto tempo. Quindi mostratemi un paio di settimane nel thread
nel thread "le previsioni forex seguono". Dimostrare la classe per così dire.

Questo è l'argomento MO, non mi interessa discuterne manualmente adesso.

È meglio che mi mandi qualcosa di buono in mql, per esempio, qualche buon codice RL, perché lo capirò per quando inizierà la stagione dei bagni.

♪ 'cause I've been shuffling through your supervised pipe ♪

 
Abbiamo bisogno di una danza Polovtsiana? Che ne dite di qualcosa di più semplice?
15 Types of Regression you should know
15 Types of Regression you should know
  • ListenData
  • www.r-bloggers.com
Regression techniques are one of the most popular statistical techniques used for predictive modeling and data mining tasks. On average, analytics professionals know only 2-3 types of regression which are commonly used in real world. They are linear and logistic regression. But the fact is there are more than 10 types of regression algorithms...
Sultanov è un fenomeno separato e unico in questo forum.

Ma per usare come predittori i parametri di qualsiasi modello, ho avuto questa idea per molto tempo. Ma il problema è sempre lo stesso: la relazione tra un tale predittore e la variabile obiettivo non dovrebbe cambiare, e se lo fa, dovrebbe cambiare lentamente. E se non lo fa, allora di nuovo NON è stazionario, questo esclude la prevedibilità del futuro, anche della prossima barra.

 
Sono arrivato alla conclusione che l'autoregressione e la funzione di autocorrelazione sono cose diverse.


Ecco, per esempio, l'acf di una zona di tendenza. L'acf scende dolcemente dal bordo sinistro e non c'è un attraversamento ripetuto della linea dello zero.

Ma qui c'è la sezione piatta. La differenza è evidente. Ho eseguito questo progetto nel tester e non ho ottenuto alcun miglioramento. Questo dimostra che la tendenza non funziona nel forex. Tuttavia, nemmeno un appartamento.

La tendenza spesso non ha una continuazione e il flop è sostituito da una tendenza. Questa è tutta la ricerca che chiarisce la terra di mezzo.

forexman77:

Sono arrivato alla conclusione che l'autoregressione e la funzione di autocorrelazione sono cose diverse.


Ecco un esempio di un acf di una sezione di tendenza. L'acf scende dolcemente dal bordo sinistro e non c'è nessun attraversamento multiplo della linea dello zero.

Ma ecco la sezione piatta. La differenza è evidente. Ho eseguito questo progetto nel tester e non ho ottenuto alcun miglioramento. Questo dimostra che la tendenza non funziona nel forex. Tuttavia, nemmeno un appartamento.

La tendenza spesso non ha una continuazione e il flop è sostituito da una tendenza. Questa è tutta la ricerca che mette i puntini sulle i e sulle t...

il coefficiente autoregressivo di 1° ordine coincide con il coefficiente di autocorrelazione di 1° ordine, e non sembrano coincidere

Beh, nell'immagine a sinistra si può vedere, solo i grafici stessi sono diversi per qualche motivo

ah, è un akf sia lì che lì, ho capito.

è inutile usare acf su grafici non stazionari, bisogna convertire vp

Dovrei chiedere a SanSanych, lui ti spiegherà su acf per la vita e per acf ))

