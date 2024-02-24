L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 777

Voglio, voglio... MMMM recluta investitori per un milione di dollari....... :-)
 
Ho deciso di bombardare le masse e, per fortuna, il segnale stava perdendo :-( e piuttosto male. Sono sempre così, proprio quando sto per diventare ricco, sei tu che lo prendi :-(. Nella speranza che in Asia si rimbalzi un po'...
 
Qualcuno per caso sa che tipo di bastardo sta tirando l'UE e il suo come down???? Quindi... solo chiedendo...
 
la sporgenza di rischio di qualcuno o piuttosto la rete

Nessun tacchino, NS ecc. sarà mai in grado di mostrare questo e sbrogliare/allenare/preparare/ecc.

 
Perdonami, per l'amor di Dio, sono uno stupido))) Non ho detto solo "Icaro")))

 
Cioè, non so se hanno ragione o torto, ma sono il vero affare.

Io lo chiamo un errore quando il TS prende un meno. Di solito in un normale TS il meno non dovrebbe essere grande, ma qui... MA... :-(

 
Sei sicuro? A giudicare dal codice, si calcola il MA del delta cumulativo (centinaia ... migliaia di unità) e si trova la differenza con il prezzo (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); dove dMovingAverage è la MA del delta cumulativo

Il prezzo ha un effetto trascurabile sul risultato. Penso che il MA del delta cumulativo sia sufficiente. O solo delta cumulativo.

 
quindi voglio solo

diventano solo molti, cioè più

 
nessun tacchino, nessun NS, ecc.

Il mio TS ha funzionato così:


 
Oppure sottrarre il MA del delta cumulativo dal delta cumulativo stesso.
Allora la deviazione sarà

