L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 778
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il mio TC ha funzionato così:
Va bene.
Ma vale la pena vendere su una tendenza al rialzo, per esempio?
Al tuo TS manca il più semplice indicatore di tendenza (almeno due punti di MA sul periodo MN1) per saltare i trade inutili (rischiosi).
Alexander, ho capito molto tempo fa che il tuo TS compra con un pullback e vende dal rimbalzo.
Va bene.
Ma vale la pena vendere su una tendenza al rialzo?
Non hai il più semplice indicatore di trend-following nel tuo TS per saltare i trade (rischiosi) non necessari.
Guarda la precisione e la tempestività delle entrate e delle uscite, Rena. Mi spaventa da morire. Stregoneria... A proposito, dov'è Wizard? Era da molto tempo che non avevamo un sonaglio e un sonaglio... Tutti quei battibecchi. Ecco come la magia può sfuggire. No?
Guarda la precisione e la tempestività delle entrate e delle uscite, Rena. Mi spaventa da morire. Stregoneria... A proposito, dov'è Wizard? È passato molto tempo da quando abbiamo avuto un serpente a sonagli... Tutti quei battibecchi. Ecco come la magia può sfuggire. No?
L'accordo è ottimo, sarà in vantaggio in ogni caso.Datele il tempo di "abituarsi all'ambiente".
Guarda la precisione e la tempestività delle entrate e delle uscite, Rena. Mi spaventa da morire. Stregoneria... A proposito, dov'è Wizard? È passato molto tempo da quando abbiamo avuto un serpente a sonagli... Tutti quei battibecchi. Ecco come la magia può sfuggire. No?
Mi ha mostrato oggi. I ragazzi normali ci provano in silenzio. I mendicanti si lamentano. Faticoso.
Dare a Doc le formule di trasformazione, con esempi. Fagli fare 10 anni di zecche. Testateli per tre o cinque anni...
Me l'ha mostrato oggi. I ragazzi normali ci provano in silenzio. I mendicanti si lamentano. È estenuante.
Dare a Doc le formule di trasformazione, con esempi. Fagli fare 10 anni di zecche. Test su 3-5 anni...
Sì, io e lui abbiamo lavorato insieme in privato. È un genio.
Vi darò i miei cinque centesimi. Feedback della linea blu. Sì, sì, ero in sovrallenamento oggi...
Tutto bene, ma l'ultimo segnale è stato un po' una delusione :-(
Oppure sottrarre dal delta cumulativo stesso il MA dal delta cumulativo.
Allora ci sarà una deviazione.
Stai dicendo la verità... Grazie, avevo la sensazione che ci fosse un errore, ora la questione è diversa...
sembra proprio che sia così.
ci sarà solo un sacco di loro, cioè più
Infatti, questo è uno dei segni che la ST è adeguata al mercato...
Credo che qualsiasi movimento di mercato debba avere una premessa. Non c'è nessun movimento di mercato senza fondamento. Anche piatto dovrebbe essere basato sulla precondizione.
Quindi il nostro compito è quello di valutare correttamente questi prerequisiti prima dell'inizio del movimento.... IMHO naturalmente....
Una delle opzioni è quella di valutare il mercato nei momenti del segnale CONTROL delle strategie di tendenza. Che si tratti di una vera inversione o di una falsa ....
Vi racconto una storia che mi è successa molto tempo fa.
Sono andato per la prima volta alla stazione di trasfusione del sangue e mi sono spaventato molto e mi hanno messo sul divano. Così un'infermiera dice all'altra. Guardate qual è il suo cognome (l'unico nel paese, tra l'altro) non russo, non russi....
E sono sdraiato lì, e penso: "E' ancora rosso", e penso: "Oh, è ancora rosso".
Tutta la stanza, i donatori e le infermiere stavano ridendo......