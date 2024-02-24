L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2664

Ho fatto una simulazione dei limiti di acquisto e vendita.... È interessante notare che quando la tendenza è al ribasso i venditori non possono vendere ma assorbono i limiti degli acquirenti e viceversa.


Ieri ho sognato un rimedio fantastico per l'overfit (ho anche sognato che raccoglievo mirtilli su un altro pianeta, ma tralasciamo questo aspetto).

Se si tratta di un'azione inclusa nell'indice - fare il markup delle operazioni tenendo conto di questo indice, cioè le operazioni unidirezionali dovrebbero essere in profitto

Per il forex, prendere un pacchetto di valute correlate e controllare la direzione delle operazioni su di esse. Se su alcune di esse si registrano perdite, allora rifiutate l'operazione sullo strumento negoziato.

Il punto non è allenarsi troppo sul rumore, ma cogliere le tendenze generali.

Sottile? L'ho provato, è abbastanza buono. Ora sto cercando di trovare i mirtilli che ho raccolto.

 
L'unidirezionalità degli strumenti correlati è una sorta di forza del trend. C'è una logica in questo, ovviamente.

 
mytarmailS #:

Ho fatto una simulazione dei limiti di acquisto e vendita.... È interessante notare che quando la tendenza è al ribasso i venditori non possono vendere ma assorbono i limiti degli acquirenti e viceversa.


Questa situazione si trova all'interno della vostra simulazione o avete in qualche modo salvato e confrontato i dati sulle variazioni di prezzo? Se lo avete fatto, lo avete fatto in borsa o sul mercato forex?

 
Valeriy Yastremskiy #:

L'unidirezionalità degli strumenti correlati è una certa forza del trend. Naturalmente, tutto ciò ha una sua logica.

Un trend, che avete già visto post factum, è lo stesso che guardare un topo....

Aleksey Vyazmikin #:

Questa situazione è all'interno della tua simulazione o hai in qualche modo salvato e confrontato i dati sulle variazioni di prezzo? Se l'hai fatto, l'hai fatto in borsa o sul forex?

all'interno

 
Ciao 👋 e così ci fu una confessione.....
mytarmailS #:

di una tendenza già vista a posteriori, è come guardare un'automobile.

all'interno.

Mashka è in ritardo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Mashka ha un ritardo.
Ecco cosa intendo: se vedete una tendenza, la vedete con un ritardo, e non importa cosa guardate, se Mashka o un indicatore complicato.
mytarmailS #:
Ecco di cosa parlo, se vedete un trend, lo vedete con un ritardo, e non importa cosa guardate, che sia Mashka o un indicatore complicato

Attraverso altre coppie come filtro di rumore non ritardato, è semplice, non c'è altro senso.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Attraverso le altre coppie come un filtro antirumore non ritardato è ottenuto semplicemente, non c'è altro senso lì come se non fosse previsto

Se le altre coppie sono più di 100 e il loro rumore è gaussiano, è possibile farlo


con un codice temporale

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


Sullo stesso principio funzionano Rendom Forest e altri ensemble di regole, solo che lì invece di sinusoidi rumorose, regole rumorose, la somma di regole sopprime il rumore, questo è l'output del modello. E niente di geniale))) il solito DSP di 100 anni fa...))))

Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании)
Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании)
  • 2018.10.03
  • www.youtube.com
Наш тренинг "Проектирование систем цифровой обработки сигналов" https://exponenta.ru/SLBE-GЭтот ролик знакомит нас с основными характеристиками случайных про...
