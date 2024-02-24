L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2664
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho fatto una simulazione dei limiti di acquisto e vendita.... È interessante notare che quando la tendenza è al ribasso i venditori non possono vendere ma assorbono i limiti degli acquirenti e viceversa.
Ieri ho sognato un rimedio fantastico per l'overfit (ho anche sognato che raccoglievo mirtilli su un altro pianeta, ma tralasciamo questo aspetto).
Se si tratta di un'azione inclusa nell'indice - fare il markup delle operazioni tenendo conto di questo indice, cioè le operazioni unidirezionali dovrebbero essere in profitto
Per il forex, prendere un pacchetto di valute correlate e controllare la direzione delle operazioni su di esse. Se su alcune di esse si registrano perdite, allora rifiutate l'operazione sullo strumento negoziato.
Il punto non è allenarsi troppo sul rumore, ma cogliere le tendenze generali.
Sottile? L'ho provato, è abbastanza buono. Ora sto cercando di trovare i mirtilli che ho raccolto.
Ieri ho sognato una cura fantastica per l'overfit (ho anche sognato che raccoglievo mirtilli su un altro pianeta, ma lo tralascio).
Se si tratta di un'azione inclusa in un indice - per realizzare il markup delle transazioni tenendo conto di questo indice, cioè le transazioni unidirezionali dovrebbero essere in profitto
Per il forex, prendere un pacchetto di valute correlate e controllare la direzione delle operazioni su di esse. Se si verificano perdite su alcune di esse, rifiutare l'operazione sullo strumento negoziato.
Il punto non è riqualificare il rumore, ma cogliere le tendenze generali.
Sottile? L'ho provato, è abbastanza buono. Ora sto cercando di trovare i mirtilli che ho raccolto.
L'unidirezionalità degli strumenti correlati è una sorta di forza del trend. C'è una logica in questo, ovviamente.
Ho fatto una simulazione dei limiti di acquisto e vendita.... È interessante notare che quando la tendenza è al ribasso i venditori non possono vendere ma assorbono i limiti degli acquirenti e viceversa.
Questa situazione si trova all'interno della vostra simulazione o avete in qualche modo salvato e confrontato i dati sulle variazioni di prezzo? Se lo avete fatto, lo avete fatto in borsa o sul mercato forex?
L'unidirezionalità degli strumenti correlati è una certa forza del trend. Naturalmente, tutto ciò ha una sua logica.
Un trend, che avete già visto post factum, è lo stesso che guardare un topo....
Questa situazione è all'interno della tua simulazione o hai in qualche modo salvato e confrontato i dati sulle variazioni di prezzo? Se l'hai fatto, l'hai fatto in borsa o sul forex?
all'interno
di una tendenza già vista a posteriori, è come guardare un'automobile.
all'interno.
Mashka ha un ritardo.
Ecco di cosa parlo, se vedete un trend, lo vedete con un ritardo, e non importa cosa guardate, che sia Mashka o un indicatore complicato
Attraverso altre coppie come filtro di rumore non ritardato, è semplice, non c'è altro senso.
Attraverso le altre coppie come un filtro antirumore non ritardato è ottenuto semplicemente, non c'è altro senso lì come se non fosse previsto
Se le altre coppie sono più di 100 e il loro rumore è gaussiano, è possibile farlo
con un codice temporale
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Sullo stesso principio funzionano Rendom Forest e altri ensemble di regole, solo che lì invece di sinusoidi rumorose, regole rumorose, la somma di regole sopprime il rumore, questo è l'output del modello. E niente di geniale))) il solito DSP di 100 anni fa...))))