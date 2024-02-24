L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3035
Non ho nulla contro l'equilibrio liscio, anzi, con entrambe le mani a favore!) Il problema è che il vostro indicatore dipende dall'ordine di campionamento, e questo non è tipico del MO. Sharpe, ad esempio, non dipende dall'ordine delle operazioni. Dovrei cercare articoli con funzioni di perdita simili, perché il mio intuito mi suggerisce che non è così semplice.
Non sono favorevole alla miscelazione casuale di tutte le linee: solo le metriche standard possono essere utilizzate in questo modo, senza tenere conto dell'equilibrio.
Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la non uniformità. Voglio ridurre al minimo l'irregolarità.
Cosa c'è di sbagliato nella deviazione standard?
OK, si può fare, ma il risultato è lo stesso in termini di interpretazione.
Ecco qui).
L'irregolarità è maggiore del 30% e l'angolo è diverso di soli 3 gradi. Non credo che 3 gradi siano sufficienti.
Se spostiamo il primo punto da 0 a -1,22, credo che avremo un risultato esatto.
Ma dobbiamo lasciarlo a 0 e lasciare il massimo nello stesso punto. E spostare gli altri punti per ottenere una coincidenza di linee.
A mio parere, la somma dei moduli delle deviazioni descriverà meglio il deterioramento della linea di equilibrio. In questo caso, è del 30% e si deteriorerà.
La linea coinciderà, ma non l'angolo. Non capisco la vostra logica - spostare questo e quello, poi la struttura cambierà - non sarà affatto comparabile.
Qui avete spostato lo zero e il massimo - tutto uguale. Non è importante quanto sia migliorato, ma il fatto che sia migliorato. È un indicatore relativo per scegliere tra molte altre opzioni.
Non so di quanto, non riesco a vederlo a occhio. Non so di quanto, non riesco a vederlo a occhio.
Devo ancora pensare/sperimentare se misurare in % o in unità abs. Penso che l'abs sia meglio.
Sogni da parte vostra per sentire almeno qualche nuova informazione utile, che può essere applicata in modo utile.
Devo ancora pensare/sperimentare in unità % o abs. Penso che abs. sia meglio.
Puoi inviarmi i bilanci - li valuterò con il mio metodo - e mi dirai come è andata.