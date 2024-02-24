L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2663
Allora non capisco, cos'è la terza dimensione?
La terza dimensione di Z.
Per vedere un grafico come !!! "elefante").
Ho dimenticato di dirlo. Questo grafico si basa su dati fondamentali. I dati sono obsoleti, ma ancora attuali.
La terza dimensione ha un nome diverso ora.
Un'affermazione obsoleta ma pertinente, ben detta.
Superato ma pertinente, ben detto.
La terza dimensione di Z.
Per vedere un grafico come !!! "elefante").
Costruendo il 3D sulle curve si ottiene una nuvola incomprensibile di punti senza capire dove sia l'inizio e dove la fine, cioè senza alcun riferimento al tempo, e quindi senza analisi.
;)
Non hai ancora capito che tutto è memorizzato. Tempo, prezzo e volume.
Buona giornata.
;)
Come si concilia questo con - il bilanciamento dei prezzi, ossia la media delle tendenze solitamente geopolitica + acquisti di valuta d'importazione e dumping di valuta d'esportazione.
Tutto gira come un cerchio intorno alla vita. se si sta fermi si riesce a stare in equilibrio perfettamente, ma se si balla
;)
Ripeto ancora una volta l'ultima: non ci sarà tempo nell'elefante 3D risultante. E poiché non ci sarà tempo, non ci sarà analisi.
L'elefante può camminare.
Auguri!).
Se facessi la domanda perfetta, avresti la risposta in sé.
Così com'è. Sì, un cerchio e non uno, ma molti e non per ballare, ma per seguire i tempi.
Ok... Fin qui ci siamo.