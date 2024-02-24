L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2663

Non capisco allora, quale terza dimensione?
 
Aleksei Stepanenko #:
Allora non capisco, cos'è la terza dimensione?

La terza dimensione di Z.

Per vedere un grafico come !!! "elefante").

1112

Ho dimenticato di dirlo. Questo grafico si basa su dati fondamentali. I dati sono obsoleti, ma ancora attuali.

 

La terza dimensione ha un nome diverso ora.

Un'affermazione obsoleta ma pertinente, ben detta.

 
Aleksei Stepanenko #:

Superato ma pertinente, ben detto.

Sì, è piaciuto anche a me)))
 
Uladzimir Izerski #:

La terza dimensione di Z.

Per vedere un grafico come !!! "elefante").

Vi rendete conto che un elefante è un dato statico, mentre le curve sono dinamiche. Se tracciate il 3D sulle curve, otterrete una nuvola incomprensibile di punti senza capire dove sono l'inizio e la fine, senza alcun riferimento al tempo, e quindi senza analisi.
 
mytarmailS #:
Costruendo il 3D sulle curve si ottiene una nuvola incomprensibile di punti senza capire dove sia l'inizio e dove la fine, cioè senza alcun riferimento al tempo, e quindi senza analisi.

;)

Non hai ancora capito che tutto è memorizzato. Tempo, prezzo e volume.

Buona giornata.

 
Uladzimir Izerski #:

;)

Solo che non ti rendi ancora conto che tutto si conserva. Tempo, prezzo e volume.

Buona giornata.

Come si concilia questo con - il bilanciamento dei prezzi, ossia la media delle tendenze solitamente geopolitica + acquisti di valuta d'importazione e dumping di valuta d'esportazione.

Tutto gira come un cerchio intorno alla vita. se si sta fermi si riesce a stare in equilibrio perfettamente, ma se si balla

 
Uladzimir Izerski #:

;)

Solo che non ti rendi ancora conto che tutto si conserva. Tempo, prezzo e volume.

Buona giornata.

Lo ripeto ancora una volta, l'ultima: non ci sarà tempo nell'elefante 3D risultante. E se non c'è tempo, non ci sarà analisi.
Buona giornata
 
mytarmailS #:
Ripeto ancora una volta l'ultima: non ci sarà tempo nell'elefante 3D risultante. E poiché non ci sarà tempo, non ci sarà analisi.
Buona giornata

L'elefante può camminare.

Auguri!).

 
lynxntech #:

Come si concilia con il - Prezzo di equilibrio, cioè la media del trend.... solitamente geopolitica + acquisti di valuta importata e dumping valutario all'esportazione

tutto gira come un cerchio intorno alla vita. se si sta fermi si riesce a stare in equilibrio perfettamente, ma se si balla

Se facessi la domanda perfetta, avresti la risposta in sé.

Così com'è. Sì, un cerchio e non uno, ma molti e non per ballare, ma per seguire i tempi.

Ok... Fin qui ci siamo.

