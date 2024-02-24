L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2665
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se ci sono più di 100 altre coppie e il loro rumore è gaussiano, è possibile.
codificato nel tempo
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Rendom Forest e altri insiemi di regole funzionano sullo stesso principio, solo che invece di sinusoidi rumorose, regole rumorose, la somma di regole sopprime il rumore, questo è l'output del modello. E niente di geniale))) il solito DSP di 100 anni fa...))))
Beh, il punto è un po' diverso. Basta rimuovere dal markup le fluttuazioni atipiche che non sono correlate al resto dei simboli.
Se i segni sono normalizzati correttamente, la TS funzionerà automaticamente anche sugli altri simboli. Ma questo non esclude l'adattamento del gruppo alla storia.
Come lei ha giustamente scritto, più simboli ci sono, più si fa la media.C'è una conseguenza più generalizzata, quando si possono marcare non solo altri strumenti, ma anche i chip su cui ci stiamo allenando, facendo una sorta di filtro su di essi. In questo modo è possibile aumentare la correlazione della scheda con la scheda di destinazione. Un modo.
quando è possibile contrassegnare non solo altri strumenti, ma anche le caratteristiche che stiamo imparando, per creare una sorta di filtro su di esse. In questo modo è possibile aumentare la correlazione di una caratteristica con l'obiettivo. Un modo.
È già tutto scritto nei modelli di legno...
una regola è un filtro, che si limita a prelevare la parte più importante di una caratteristica e a lasciare solo quella, l'insieme delle regole (filtri) è un modello.
È tutto cucito nei modelli in legno...
una regola è un filtro, che si limita a prelevare il massimo dalla caratteristica e a lasciare solo quello, l'insieme delle regole (filtri) è un modello.
No, lì stiamo migliorando a spese della complessità, il che porta a un overfit. Qui invece stiamo riducendo la complessità del modello attraverso il filtraggio.
Si può pensare alla complessità in molti modi.
Complessità è la parola complessità.
Se si aggiungono 100 regole invece di una, la complessità è maggiore nel primo caso, ma c'è meno rumore, ricordate le onde sinusoidali del video.
si può intendere la complessità in molti modi
complessità
Se si sommano 100 regole invece di una, la complessità è maggiore nel primo caso, ma c'è meno rumore, ricordate le onde sinusoidali del video.
E la parola "sommare" non ha necessariamente un significato matematico. Si possono impilare le armi, cioè ammassarle, ma non sommarle. Le si può mettere una accanto all'altra, come se fossero impilate. Aumentare la complessità o la complessità
Ecco perché non capisco il suo punto di vista
Ecco perché non capisco la sua osservazione
La complessità è l'analogo della complessità
probabilmente
È anche possibile filtrare utilizzando metodi DSP standard
ma ovviamente ci sarà un ritardo
possono essere filtrati anche con metodi DSP standard.
ma naturalmente ci sarà un ritardo
E se l'Eurobucks sta crescendo e altre coppie correlate stanno scendendo. Non è possibile filtrare questo fenomeno, ma logicamente si dovrebbe vietare il trading in quel momento o fare un markup corrispondente. Il vostro grafico non lo mostrerà. Ad esempio, il Global ha una tendenza al ribasso e l'Eurobucks sta salendo in questo momento, ma poi scenderà anch'esso. Si otterranno ulteriori segni che non sono correlati alla tendenza, sparpagliati dal rumore. Ma questa è solo filosofia.