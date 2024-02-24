L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2666

La tendenza globale è al ribasso e l'eurobucks sta salendo al momento, ma poi scenderà.

Non è detto che scenderà, forse proprio in questo momento l'euro era in anticipo rispetto al trend globale.
E cos'è un trend globale? Dove sono le statistiche che dimostrano che esiste e funziona, e anche se funziona, dov'è la garanzia che nel momento in cui si vede che il GT è in calo, non salirà, come sempre accade....

Beh, sono molto scettico su questo argomento e ho giustificato la mia posizione.
Quando il mercato sale o scende in media. Non solo un titolo, ma l'intero mercato.
 
Lo capisco, ma questo non rende il trend prevedibile.
Già).

 
Si )

Ecco perché stiamo tornando all'inizio della conversazione, è lo stesso che guardare mashka)) stesso ritardo, stessi problemi
poi passiamo all'opzione 2 (anche se non sono completamente d'accordo con la prima, c'è un punto a favore).

 
E qual è l'opzione 2?

 
E se l'Eurobucks sta salendo e altre coppie correlate stanno scendendo. Non si può filtrare in questo modo e, logicamente, si dovrebbe proibire il trading in quel momento o fare una maggiorazione corrispondente. Il vostro grafico non lo mostrerà. Ad esempio, il Global ha una tendenza al ribasso e l'Eurobucks sta salendo in questo momento, ma poi scenderà. Si otterranno ulteriori segni che non sono correlati alla tendenza, sparpagliati dal rumore. Ma questa è solo filosofia.

Ad ogni modo, non sono stato pigro, ho creato una tendenza generale per 28 coppie tramite PCA, non ho fatto nulla con le correlazioni, non ho invertito le coppie, sono stato pigro...

Ecco tutte le componenti insieme, la tendenza più comune, il prezzo dell'euro in alto, la tendenza in basso.

Guardate voi stessi.

=======

È anche possibile esaminare i singoli componenti, filtrarli, ecc.


Probabilmente non sono necessari tutti, ma solo quelli correlati. L'ho già fatto. I risultati sul fronte anteriore sono leggermente migliori.
 
Hai ragione! "Guardare la mashka" è poco utile....

Non capisco un'altra cosa... Perché vi attenete all'indicatore di tendenza più vecchio...?

Ci sono molti altri indicatori di trend... Hai provato a cercarli?...?

