L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2662
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nelle classifiche di mercato esistono costantemente modelli simili: "elefanti", "cammelli", "coniglietti". Ma sono tutti di dimensioni diverse. Ma i modelli esistono nella realtà e vengono costantemente ripetuti.
Ma un essere umano può vederli, mentre un algoritmo primitivo non può.
Naturalmente, il mercato non è lo stesso modello come nell'esempio di un elefante già pronto che è stato smontato e messo sullo scaffale in parti.
Il principio stesso della costruzione è interessante.
Un grafico di mercato è composto da nodi e parti. Il compito è quello di formare correttamente il modello. E il modello deve essere conosciuto in anticipo. Ho formato dei modelli 2D. Ho bisogno di formare un modello volumetrico. Non riesco a trovare persone interessate. C'è una comprensione del modello, ma non ci sono le competenze necessarie per l'esecuzione del software.
Naturalmente, il mercato non è lo stesso modello di un elefante già pronto che è stato smontato e messo sullo scaffale in parti.
Il principio stesso della costruzione è interessante.
Sì, il mio post si riferiva solo al fatto che lo smontato è semplicemente pessimo, una rsa lineare sarebbe molto meglio, credo, ma i dati dell'elefante purtroppo non sono disponibili(
Un grafico di mercato è composto da nodi e parti. Il compito è quello di formare il modello correttamente
sì, il compito...
Ho formato dei modelli 2D. Ho bisogno di formare un modello volumetrico.
Perché? Se tutto funziona, perché? C'è una terza dimensione nel modello? È necessaria? .... ... ... ... ..
Non trovo persone interessate a questo. C'è una comprensione del modello, ma nessuna capacità di esecuzione del software.
Se hai fatto i prodotti che hai, hai abbastanza competenze, non c 'è alcun desiderio di immergersi in qualcosa di nuovo....
E nessuno realizzerà un'idea complessa meglio di chi l'ha concepita, o addirittura nessuno, tranne il primo....
...
Perché? Se tutto funziona, perché? C'è una terza dimensione nel modello? È necessaria? .... ... .... ... ... ..
Necessità.
Il 2D non è un modello completo.
Necessario.
2d non è un modello completo.
Beh, se vuoi puoi dirmelo, ci penseremo.
Già... l'algoritmo è pessimo...(( O forse mi sfugge qualcosa...).
Se non distorce, è comunque abbastanza buono.
Già... l'algoritmo è pessimo... oppure mi sfugge qualcosa...).
Se non distorce, allora va più o meno bene.
Beh, è un cavallo troppo complicato da prevedere :D
purtroppo per me, per fortuna per il resto del mondo, non so programmare nulla)) uso quello che le persone intelligenti hanno fatto come posso....
2d non è un modello completo.
Potrei dire una cosa sbagliata, ma questo, per come la vedo io, è il problema principale del trader nell'adattare qualsiasi sistema alla storia.
Supponiamo di avere un insieme di 1000 operazioni. Se apriamo tutte le operazioni, ad esempio, in Buy, otterremo il risultato del 47% di operazioni redditizie.
Ora dividiamo l'aggregato in due parti di 500 operazioni in base a qualche caratteristica (pattern), e apriamo Buy in una parte e Sell nell'altra, il risultato potrebbe migliorare, ad esempio, fino al 49%.
Ora abbiamo un patchwork, in cui apriamo Compra o Vendi con un risultato complessivo molto buono per 1000 operazioni.
Sembra che i segni di divisione siano scelti correttamente, ma il numero in ogni "patchwork" non è statisticamente significativo. Ed ecco la riqualificazione.
Potrei dire una cosa sbagliata, ma questo, a mio avviso, è il problema principale di un trader nell'adattare qualsiasi sistema alla storia.
Supponiamo di avere un insieme di 1000 operazioni. Se apriamo tutte le operazioni, ad esempio, in Buy, otterremo il risultato del 47% di operazioni redditizie.
Ora dividiamo l'aggregato in due parti di 500 operazioni in base a qualche caratteristica (pattern), e apriamo Compra in una parte e Vendi nell'altra, il risultato potrebbe migliorare, ad esempio, al 49%.
Ora abbiamo un patchwork, in cui apriamo Compra e Vendi con un risultato complessivo molto buono per 1000 operazioni.
Sembra che i segni di divisione siano scelti correttamente, ma il numero in ogni "patchwork" non è statisticamente significativo. Ed ecco la riqualificazione.
Avete bisogno della storia.
Ne avete bisogno per capire il modello. Come cambia il prezzo nel tempo.
Ma il test stesso è un adattamento alla storia.
LaMA non può anticipare gli eventi, ma si basa solo su un grafico piatto della storia.
Abbiamo bisogno di vedere il futuro del prezzo. Il futuro è fatto di mattoni del passato e differirà significativamente dalle dimensioni passate del pattern. Dipenderà da dati fondamentali o da eventi casuali che MA non conosce ancora.
Il modello di prezzo in sé non cambia, ma cambiano le dimensioni e la forma delle trame, come quando un elefante si gira.
Pertanto, è auspicabile avere un grafico tridimensionale.
Ma in questo caso è necessario avere una visione speciale o una visione non standard del mercato. Le cose stanno così.
E il mercato, a mio avviso, è prevedibile per molto più del 50%, ma ci saranno comunque problemi di psicologia nel trading manuale.