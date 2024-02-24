L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2671
Parallelamente, la complessità e l'efficienza dei mercati aumenteranno, per cui saremo sempre un passo indietro) se prima era possibile scrivere un TS primitivo sul ginocchio e funzionava, oggi nemmeno il MO sopravvive
Nessuno mette in discussione questo, è possibile avvicinarsi al tempo reale nel punto di analisi, ma non superarlo, ovviamente. E la complessità del sistema e dei sistemi di analisi sono approssimativamente paralleli.
Anche se ovviamente non è corretto, il cardio è ancora una funzione permanente del sistema. Ma c'è anche abbastanza rumore e il compito di selezionare automaticamente i segnali necessari non è ancora stato completamente risolto.
Penso che sia già stato risolto
Si può anche usare la decomposizione per capire a quale onda sta obbedendo il movimento in questo momento.
senza sbirciare, senza ritardare...
Nell'ambito delle principali patologie evidenti, sì, ma è meno del 30%, per ora per capire cosa c'è di sbagliato lì e soprattutto dove su segnali deboli una persona decide.
Non ho ancora capito come si affievolisce. Come ho già detto, non c'è la possibilità di confrontare le sinusoidi in due decomposizioni affiancate. E non è ancora possibile creare una finestra con un passo molto vicino.
1+7+5+4=17 onde diurne principali (ora) formano un volume; hanno fasi e ampiezze inizialmente diverse, entrano in quozienti diversi con coefficienti di peso diversi. Allo stesso tempo, ciascuna può invertire la fase. Vai alla figura....
È POSSIBILE farlo tramite PCA come mostrato sopra, o filtro passa-banda....
Tutto è già stato risolto 100 anni fa
A quanto pare, non ci sono realizzazioni)))))))))))))))))))))))))) Lavoro in un centro medico). E i nostri medici non hanno una macchina per la valutazione del cardiogramma completamente automatica. 100 anni fa è stata proposta l'idea che il cardiogramma possa distinguere il lavoro delle diverse parti del cuore, ma non ha risolto il problema della diagnosi e non lo risolve ancora oggi nei casi meno complicati.
Non è di questo che stiamo parlando
perché, c'è lo stesso compito, individuare un segnale debole di un organo che non funziona correttamente tra gli altri segnali, abbiamo il compito di identificare i segnali in diversi periodi di tempo per capirne il comportamento, il tasso di attenuazione o viceversa. È lo stesso ordine di grandezza. Nel cardio il problema è lo stesso, in un certo periodo di tempo il segnale si attenua fino a 0, poi appare, ma non sempre all'unisono con i ritmi di base del cuore.
