L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1919

Nuovo commento
 

Un'immagine come questa


dà questo grafico del profitto


 
Aleksey Vyazmikin:

come fare uno screenshot, è così che può essere salvato e poi basta caricarlo da un foglio bianco e il modello appare?

Aleksey Vyazmikin:

Come si interpreta questo tipo di impilamento?

Beh, è un cluster, sembra che gli oggetti nello spazio multidimensionale siano combinati in tali gruppi in tre dimensioni, in modo da poter guardare i vostri dati 100-500 dimensionali in tre dimensioni, e in qualche modo stimare la loro struttura

Aleksey Vyazmikin:

A proposito, come si impostano i colori delle classi in modo forzato - non capisco cosa sia cosa?

Ecco, i colori sono già impostati attraverso la variabile target, vedete che ci sono tre colori, questo è il vostro target in tre classi

 

A proposito, l'immagine sopra con le isole è dopo il mio metodo di conversione dei predittori, e questo è come appare il campione originale, prima della conversione


Due nebulose...

I dati sono essenzialmente gli stessi, ma il risultato, anche visivamente, è diverso. Quindi non so come usare questo strumento, se non come valutazione della disponibilità del campione ad imparare....

 
Aleksey Vyazmikin:

Per esempio, un modello 3D che si apre in una finestra separata e di cui non si può nemmeno fare uno screenshot, si può salvare così e poi semplicemente caricarlo da un foglio bianco e il modello appare?

si possono anche riconoscere nuovi dati con esso

 
mytarmailS:

Beh, si tratta di cluster, sembra che gli oggetti nello spazio multidimensionale si siano raggruppati in tre dimensioni, in modo da poter guardare i vostri dati di 100-500 dimensioni in tre dimensioni, e in qualche modo stimare la loro struttura

Forse l'obiettivo dovrebbe essere in base al numero di queste isole? Non capisco la valutazione qualitativa di questa visualizzazione.

Vedo che il retro è nero e il resto è 1,2,3 - come faccio a tradurre questo in colore?

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")
 
mytarmailS:

si possono anche riconoscere nuovi dati con esso

In che senso, quali dati? Da dove?

 
Aleksey Vyazmikin:

Forse l'obiettivo dovrebbe essere in base al numero di queste isole? Non capisco la valutazione qualitativa di questa visualizzazione.


Dovete capire che questi cluster sono una realtà oggettiva, la vera struttura dei vostri dati...

il tuo obiettivo è una realtà soggettiva, ecco perché le tue etichette di classe non hanno nulla a che fare con la struttura del cluster

Guardate l'esempio e capirete tutto.


devi specificare il colore - il lato posteriore è nero, mentre gli altri sono 1,2,3 - come lo traduci in colore?

Guarda nel manuale nei commenti c'è tutto

 
Aleksey Vyazmikin:

In che senso, che tipo di dati? Da dove?

)))

Come con le solite reti Forrest, nuovi dati apparsi, possono essere riconosciuti dal modello salvato

 
mytarmailS:

Dovete capire che questi cluster sono una realtà oggettiva, la vera struttura dei vostri dati...

il vostro obiettivo è una realtà soggettiva (auto-realtà), quindi le vostre etichette di classe non hanno nulla a che fare con la struttura degli ammassi.

Quindi, mi chiedevo, cosa succede se dividiamo questo campione in queste isole e facciamo l'addestramento del modello al loro interno.

I diversi cluster indicano diversi fattori che influenzano i risultati, o piuttosto i loro diversi pesi.

Solo come dovrebbe essere fatta questa divisione...


Qui da un'altra angolazione sono visibili tutti gli stessi dati completi - 4 cluster


 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi non so come usare questo strumento, se non come valutazione della preparazione del campione per la formazione....

Utilizzo come previsto - visualizzazione dello spazio multidimensionale per valutare la struttura dei dati, se ci sono cluster o è una nuvola di punti, ecc.

1...191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926...3399
Nuovo commento