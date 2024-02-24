L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1916
+1000% Pensieri molto molto sensati.
Ma gli indicatori sono sicuramente un must - semplificano il lavoro della rete perché mostrano già alcune regolarità già pronte. Per esempio, la rete, ovviamente, può trovare i modelli che chiamiamo divergenza, ma possiamo semplicemente dargliela vinta. In parole povere, possiamo distinguere i gatti dai cani dai loro occhi, ma si può anche mostrare la coda e le orecchie, in questo caso il risultato sarà più veloce e di qualità superiore. Questo è il ruolo degli indicatori.
Ecco la mia risposta. È incondizionatamente esasperante in un modo, puramente visivo. Ma non importa, è l'essenza della narrazione che conta, non come appare o quanto può essere inquietante il suono... Prendete nota: sì, lo sono e lo penso. E sì, non ho risultati al 100%, non più del 55% nel senso generale della comprensione :-))))
Quello che vuoi può essere ridotto alla solita classificazione dove gli attributi sono metriche e l'obiettivo è l'adeguatezza del modello sui nuovi dati...
Genera un modello, simula le prestazioni del modello sui nuovi dati e crea un set di dati come in figura.
Poi controlla l'importanza e la potenza degli attributi (metriche) e saprai cosa è importante e cosa no.
Ho avuto l'idea di creare un thread per discutere delle funzioni di destinazione, non una discussione, ma piuttosto di creare un database di diversi tipi di funzioni di destinazione e statistiche su di esse, cosa funziona e cosa non funziona affatto.
Pensi che qualcuno abbia bisogno di questo?
Una buona idea.
I miei pensieri sull'obiettivo. Se assumiamo che non ci siano spread e commissioni, il massimo profitto sarà quando si indovinano tutti i massimi e i minimi. Cioè, il compito si riduce a prevedere un passo avanti. Poiché è sufficiente conoscere la direzione del commercio, si può fare con la classificazione binaria. Prendiamo gli incrementi, troviamo il segno degli incrementi e lo usiamo come obiettivo.
Ora supponiamo che ci sia una certa diffusione costante (per semplicità). Ora siamo interessati a movimenti più grandi di questo spread. E qui sono bloccato, come costruire un tale obiettivo, cosa alimentare le offerte, le richieste o la media
È la stessa cosa dello zigzag o della previsione degli incrementi, infatti è tutta una classe di obiettivi, una classe inutile... Intendevo in un senso molto più ampio, per arrivare a un intero zoo di obiettivi, direzioni diverse
per esempio :
prevedere il prezzo massimo del giorno dai dati intraday (regressione)
Rottura di quale livello causerà un eccesso di volatilità (regressione + classificazione)
utilizzando i datiintraday, possiamo prevedere il tempo dell'inversione giornaliera (classificazione)
se la prima candela era nera, la terza sarà bianca? (classificazione)
segnare i livelli di supporto e resistenza e prevedere il livello da cui si farà un balzo/rottura (classificazione)
Prevedere il periodo ottimale per l'indicatore in un dato momento (regressione)
.........
.....
...
ITP.....
Non si possono guardare gli obiettivi in modo così limitato, bisogna pensare, proporre delle varianti e testarle.
Potresti trovare qualcosa di interessante alla fine
=========================
Il risultato è una lista di obiettivi interessanti che sono stati verificati da test. E questa sarà una base di conoscenza per tutti gli appassionati di IO.
Capite, gli obiettivi possono essere cercati nello stesso modo delle caratteristiche, sì, probabilmente non solo è possibile, la pratica lo dimostra.
Ho guardato il video - una volta ho anche provato a costruire un modello per la selezione del modello su diversi coefficienti stimati - l'effetto c'era, ma come al solito in MO - piccola percentuale di precisione. Nel complesso l'idea è corretta, dobbiamo trovare più predittori diversi che descrivano il modello.
Guardo il bilancio degli errori e lo analizzo con gli stessi metodi del rapporto standard in strategy tester. Ho appena testato uno script su vecchi modelli che traccia il bilancio degli errori e ha trovato una bella variante su un campione fuori allenamento che era da metà 2018 a inizio 2019, l'ha eseguito sui dati dell'anno scorso - profitto. E ha guardato i modelli che sono stati selezionati in quel momento - il risultato è due volte peggio, compreso l'equilibrio degli errori.