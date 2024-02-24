L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1918

Aleksey Vyazmikin:

catturare

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



si può anche giocare con i parametri umap, ci sono metriche, prossimità, k-neighbours

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

Guarda la vinetta, ci sono molte cose lì.

 
mytarmailS:

vai a




Potete anche giocare con i parametri di umap, come metrica, prossimità, k-neighbours.

Guarda nella vinetta, c'è un sacco di roba lì dentro.

Interessante, grazie! A giudicare dalla foto - spazzatura? :)

Non riesco a farlo funzionare.

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

Ho capito che ho R non aggiornato - come aggiornarlo? :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Interessante, grazie! A giudicare dalla foto - spazzatura? :)

Non riesco a farlo funzionare.

Ho capito che la mia R non è aggiornata - come aggiornarla? :)

Credo di sì, dovrò aggiornarlo.

Credo di sì, spazzatura :))



Quando si ottengono 1000 attributi significativi, si dovrebbe fare qualcosa.

NeuralNetwork:
Ciao a tutti. Qui c'è il monitoraggio del mio account. Mostra tutto per zittire tutti per sempre. Se siete dei perdenti nella vita, state zitti e lasciate che gli altri facciano il lavoro. Le reti neurali funzionano, è il vostro cervello che non funziona che pretendete il contrario!

puoi darmi un link al codice sorgente su githab? forse c'è una teoria lì.

 
Aleksey Vyazmikin:

Interessante, grazie! A giudicare dalla foto - spazzatura? :)

ci sono dei ciuffi di modelli nello spazio bidimensionale.

ma potrebbe anche essere una coincidenza, abbiamo bisogno di più dati

 
mytarmailS:

ci sono alcuni ciuffi di modelli visibili nello spazio 2D

ma potrebbe anche essere casuale, abbiamo bisogno di più dati.

Potresti provare campioni di anni diversi.

Ho scaricato la versione 4 di R come mi è stato chiesto e ora mi sta dando i brividi con qualche argomento quaternario.

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

Reinstallato, i tentativi di installare sono apparsi, ma di nuovo dice che non c'è nessun pacchetto per questa versione

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
L'installazione sembra passare attraverso R, non RStudio.
 
Sembra che funzioni, ma questi modelli possono essere salvati per evitare di contarli di nuovo?
 
Aleksey Vyazmikin:
Sembra che funzioni, ma questi modelli possono essere salvati per evitare di contarli di nuovo?

Certo, ma cosa devi salvare esattamente?

Ho R-3.6.3 )))) non sapevo nemmeno che il 4 è già)


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS:

naturalmente, che cosa avete esattamente bisogno di salvare?

Ho a proposito R-3.6.3 )))) non sapevo nemmeno che ci fosse già un 4)


Bene ecco un modello 3D, diciamo, che si apre in una finestra separata e anche non c'è modo come quello screenshot, ecco come può essere salvato, e poi solo da un foglio bianco per scaricare e appare un modello?

Come interpretare questo tipo di impilamento?

A proposito, come impostare i colori alle classi in modo forzato - non capisco cosa sia cosa?

