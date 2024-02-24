L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1918
si può anche giocare con i parametri umap, ci sono metriche, prossimità, k-neighbours
Guarda la vinetta, ci sono molte cose lì.
Interessante, grazie! A giudicare dalla foto - spazzatura? :)
Non riesco a farlo funzionare.
Ho capito che ho R non aggiornato - come aggiornarlo? :)
Credo di sì, dovrò aggiornarlo.
Credo di sì, spazzatura :))
Quando si ottengono 1000 attributi significativi, si dovrebbe fare qualcosa.
Ciao a tutti. Qui c'è il monitoraggio del mio account. Mostra tutto per zittire tutti per sempre. Se siete dei perdenti nella vita, state zitti e lasciate che gli altri facciano il lavoro. Le reti neurali funzionano, è il vostro cervello che non funziona che pretendete il contrario!
puoi darmi un link al codice sorgente su githab? forse c'è una teoria lì.
ci sono dei ciuffi di modelli nello spazio bidimensionale.
ma potrebbe anche essere una coincidenza, abbiamo bisogno di più dati
Potresti provare campioni di anni diversi.
Ho scaricato la versione 4 di R come mi è stato chiesto e ora mi sta dando i brividi con qualche argomento quaternario.
Reinstallato, i tentativi di installare sono apparsi, ma di nuovo dice che non c'è nessun pacchetto per questa versioneL'installazione sembra passare attraverso R, non RStudio.
Sembra che funzioni, ma questi modelli possono essere salvati per evitare di contarli di nuovo?
Certo, ma cosa devi salvare esattamente?
Ho R-3.6.3 )))) non sapevo nemmeno che il 4 è già)
Bene ecco un modello 3D, diciamo, che si apre in una finestra separata e anche non c'è modo come quello screenshot, ecco come può essere salvato, e poi solo da un foglio bianco per scaricare e appare un modello?
Come interpretare questo tipo di impilamento?
A proposito, come impostare i colori alle classi in modo forzato - non capisco cosa sia cosa?