L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1920
Quindi mi chiedevo se potevo partizionare questo campione in queste isole e fare l'addestramento del modello al loro interno.
quindi devi applicare il clustering kmeans o qualcosa di più figo, aspetta
eseguirlo
km <- kmeans(um$layout, centers = 4)
questo è il numero di cluster che vuoi trovare
e ora
metterlo al posto dell'obiettivo
qui
come è diventato bello, le foto.
È incredibile!
continuate ad andare avanti signori, guardando il processo molto da vicino
Lo sto facendo male :(
Lo sto facendo male :(
Non è possibile commentare gli argomenti di una funzione.
questo è fuori, non si può commentare il codice dentro gli argomenti della funzione
Wow, l'ho tolto e l'ho fatto come nello screenshot.
mentre sta pensando.
mentre sta pensando.
interessante))
interessante su cosa))
Ecco un pensiero, questo significa che è riuscito a dividersi in 4 cluster?
Ora come faccio a salvare il partizionamento delle linee in ogni cluster?
salvare il modello umap
salvare il modello kmeans
e questo è tutto.
Mettiellissoide = TRUE
dovrebbe funzionare bene
Sì
È interessante, proverò a imparare i modelli separatamente e vedere cosa succede.
Puoi essere più specifico?
Ho bisogno di salvare:
1. Regole per il partizionamento in cluster in una forma leggibile che può essere codificata in MQL.
2. Layout in gruppi di righe nel file csv
Come fare?
1. Regole di partizionamento dei cluster in una forma leggibile da codificare in MQL
Non capisco, vuoi ottenere le ripartizioni risultanti in regole per trasferirle in mql?