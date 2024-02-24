L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1913
Ma la rete neurale non mostrerà mai esattamente il momento dell'entrata del partecipante, che cambierà il prezzo (price driver), anche se non è necessario. Il 99% delle volte se sai come identificare il price driver e la sua direzione, i tuoi affari saranno sempre prima della realizzazione e avrai un profitto stabile.
Intende il lavoro del livello? Se non è formalizzabile, è un gioco d'azzardo.
Voglio mantenere una posizione, ma ho bisogno di chiudere i miei longs. li chiudo subito e il prezzo scende bruscamente quando chiudo i miei longs (spero che tutti capiscano che uscirò dagli short). E come fa la neuronet a formalizzare ciò che non so)
i grandi acquisti non sono fatti in un secondo, ci vuole tempo, durante questo tempo il prezzo visualizza questi acquisti in un modello, questo modello può essere provato a trovare con l'aiuto di algoritmi di apprendimento automatico
Non ci sono schemi o cose del genere.
Tutto quello che si può formalizzare è catturare la coda dell'inerzia, niente di più. Penso che tu stesso te ne renda conto, ma ho paura di ammetterlo) Sto cercando per più di un anno, un talento che può dimostrare che la sua rete è redditizia, indipendentemente dallo stato del mercato, ottiene $ 100.000 / E di coloro che hanno applicato (che è poco più di 1400 persone) nessuno è stato in grado di dimostrare la redditività delle loro reti.(Anche se il mercato è cambiato (anche se se la rete è addestrata a vedere un insieme di pose e questa azione è fisicamente incapace di cambiare, allora la rete sarà in qualsiasi mercato per vedere un insieme di pose e indicare con precisione la direzione), allora le impostazioni si sono spostate, allora il mercato è piatto, allora la tendenza))
la rete è redditizia indipendentemente dallo stato del mercato - ci saranno 100.000 dollari/e di coloro che hanno fatto domanda (che sono poco più di 1.400 persone)
Sai, forse non dovresti cercare tali persone sui forum dove la stocastica ottimizza?
Forse dovreste cercare queste persone nei dipartimenti specializzati, almeno in alcuni.
Un tempo, la gente non credeva che fosse possibile volare. Dopo il primo volo, sono passati 86 anni e siamo andati nello spazio...
Ecco come un robot commercia con una persona esperta che ha dedicato la sua vita ad algoritmi intelligenti.
Potrei darvi i suoi contatti ma non ha bisogno di voi, non con cento o un milione, perché no? la risposta è ovvia ed è nella foto se ci pensate
Se vivi su un'isola in una tribù e nessuno lì sa parlare inglese, è impossibile parlare inglese, vero? )))))))
Fa sorridere anche me quando leggo che qualcuno ha inventato un altro graal)))) Quindi buona fortuna di nuovo)
Eh, ricevo un sacco di foto così. Ma dite al vostro amico che sta andando nella giusta direzione - se i suoi triangoli sono tbh, una rapida occhiata al suo grafico mostra che a volte cadono nel prezzo di un driver speculativo. Non sto cercando queste persone per comprare i loro prodotti, ma solo per dimostrare che non vale la pena spendere anni della propria vita in qualcosa che non può produrre un reddito stabile sul mercato. E il suo conoscente, spero, è almeno un milionario.
poi una rapida occhiata al suo grafico mi mostra che a volte colpiscono i prezzi del pilota speculativo.
Direi più precisamente che è il tuo pilota che a volte colpisce i suoi punti )
e vedo che finora nessuno della massa si è avvicinato a capire cosa sta succedendo nel mercato. Questo è molto buono. Come tutta la folla è il mio cibo) Tutto il meglio e tutto il meglio nei nuovi sviluppi!
Oh, non cominciare con questo...
