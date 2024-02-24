L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1914
Fa sorridere anche me quando leggo che qualcuno ha inventato un altro graal)))) Quindi buona fortuna di nuovo)
C'è un compito molto interessante: prevedere il movimento dei prezzi usando le reti neurali. Questo problema è risolvibile e ci sono già soluzioni funzionanti. Perché tutti si concentrano sull'ottenimento del profitto? È come imparare a volare, ma non si può considerare riuscito nessun volo finché non si raggiunge la luna.
Non si può creare un neurone di trading redditizio dal nulla in una volta sola. Devi prima imparare a prevedere qualcosa, e poi usare questa esperienza per capire la natura dell'oggetto che stai studiando e imparare a lavorare con esso. Migliorare la rete, aumentare la qualità, e solo allora questa qualità porterà inevitabilmente a scambi di successo.
Tutti sono bloccati in accordi, e non c'è un processo di ricerca e di crescita graduale. Ad ogni tappa ci deve essere un risultato - una previsione reale, anche se di bassa qualità. Bisogna ottenere un risultato, consolidare e poi andare avanti.
Se pensate in termini di profitto/perdita, non risolverete mai questo problema. Preferirei dare 100K per una ricerca sensata con risultati sensati e comprensibili.
Amico, strutture così interessanti possono essere ottenute in uno spazio di caratteristiche compresse, non so come applicarle, ma è affascinante).
due caratteristiche PCA sono presentate nello spazio umap 3D
==========
due indicatori nello spazio 3D
))))
Sai, forse non dovresti cercare tali persone sui forum dove la stocastica ottimizza?
Forse dovreste cercare tali persone in dipartimenti specializzati e in diversi di essi.
Un tempo, la gente non credeva che fosse possibile volare. Dopo il primo volo, sono passati 86 anni e siamo andati nello spazio...
Ecco come un robot commercia con una persona esperta che ha dedicato la sua vita ad algoritmi intelligenti.
Potrei darvi i suoi contatti ma non ha bisogno di voi, non con i suoi cento o un milione, perché no? la risposta è ovvia ed è nella foto se ci pensate
Se vivi su un'isola in una tribù e nessuno lì sa parlare inglese, è impossibile parlare inglese, vero? )))))))
i numeri sullo screenshot sono una misura di cosa?
Tempo di entrata/uscita, finanze. forse qualcos'altro, il bianco è un trade plus, l'arancione è un minus.
Tempi di entrata/uscita, finanze, forse di più, il bianco stampa un commercio in surplus, l'arancione in deficit
vedere
neuronica?
Oh, non cominciare con questo...
Va bene autista della mamma, sono stufo di te...
Potrei mettere un milione nel fondo, senza problemi. Ma è come un esperimento sui sensitivi, che con 1966, 1 milione di dollari a chiunque possa dimostrare le loro capacità psichiche. E il resto della massa di sensitivi dice che potrebbero facilmente prendere questo milione, ma non ne hanno bisogno))) Proprio come qualcuno che ha postato sopra le foto di un amico - non ha bisogno di centinaia o milioni di dollari. Non ha bisogno di centinaia o milioni di dollari, è un lavoro in corso.
ricevuto
neuronica?
C'è la neuronica e il filtraggio adattivo e l'analisi spettrale e il Q-learning e il clustering e l'addestramento con un insegnante, in cui l'insegnante stesso punta i punti sul grafico dove entrare e penalizza il robot stesso quando fa un errore. Il robot è adattivo, impara nuove conoscenze e dimentica quelle vecchie se necessario, quindi è una vera bestia.
Da 4 mesi ho una rete neurale che prevede il movimento di quattro coppie. Ho già una qualità superiore a qualsiasi indicatore, lo sto dimostrando pubblicamente. Non posso dare il link o l'amministratore diventerà isterico di nuovo, perché ci sono un paio di servizi a pagamento. Ma in ogni caso, è una vera rete neurale e vede e predice davvero qualcosa.