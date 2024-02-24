L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1926
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
e recupera e crea, e recupera da ciò che ho creato )) e crea da ciò che ho recuperato ) e da magua e ogni genere di cose )e poi seleziona i migliori attraverso la selezione e il riordino, ecc. ecc.
bene, bene, ma è ancora una ricerca funzionale primitiva e sto parlando di una ricerca casuale completa....
come, questo è il tipo di cose che il vostro oscillatore non farà -
se la candela a ore 6 era bianca e a ore 12 il prezzo era inferiore al prezzo della candela a ore 6
Non sto parlando di moltiplicare una funzione per un'altra, sto parlando di creare un'enumerazione completa e casuale di tutto, senza senso
Dovete considerare TUTTO! tempo, prezzi, livelli, modelli, le loro sequenze, tutto, tutto, e cercare, cercare, cercare, cercare
bene, bene, ma è ancora una ricerca funzionale primitiva e sto parlando di una ricerca casuale completa....
Questo è il tipo di cose che il tuo generatore non creerà -.
se la candela a ore 6 era bianca e a ore 12 il prezzo era più basso del prezzo della candela a ore 6, allora si è seduta sul prezzo di ore 12
Non sto parlando di moltiplicare una funzione per un'altra, sto parlando di creare una completa enumerazione casuale di tutto, senza senso
Devi prendere in considerazione TUTTO! Il tempo, i prezzi, i livelli, i modelli, le loro sequenze tutto, tutto, tutto, e cerca, cerca, cerca
Non credo che funzioni così.
Non credo che funzioni così.
qual è il problema secondo lei?
Qual è il problema, l'esplosione combinatoria?
più o meno, ci sono infinitamente più regole
così, infinitamente molte regole.
due parole: riduzione dimensionale
Ecco a cosa serve.
Pensi che mi sia appena appassionato a questo?)
Posso già vedere il potenziale nei test primitivi.
due parole: riduzione dimensionale
Credi che mi stia facendo prendere la mano?)
Posso già vedere il potenziale nei test primitivi
Vedo il difetto nel mio approccio... i criteri per l'inserimento dei trade sono stati determinati dalla media e dalla std del cluster in formazione, e i nuovi dati mostrano uno spostamento
dobbiamo rivedere i criteri e questo è tutto.
provare... Sono troppo pigro per ora)
Mi sono reso conto del difetto del mio approccio. I criteri per l'inserimento dei trade erano determinati dalla media e dalla std del cluster in formazione, e sui nuovi dati c'è un bias
dobbiamo rivedere i criteri e questo è tutto.
questo non cambierà nulla, ma continuate a provare).
provare... Sono un po' pigro a questo punto).
non so come, ancora...
==================================
Mi sono allenato sulle classi di yumap, classi visualizzate, vedo che le classi si sostituiscono a vicenda nel tempo, soprattutto dove c'è una forte concentrazione ("pattern") quei sistemi non solo muoiono nel tempo ma addirittura lavorano all'indietro
Qualche idea su come farlo?
cosa esattamente?
cosa esattamente?
In generale, il principio della generazione di schede.
casuale...
Un fich può essere rappresentato come una regola di log...
Dimensione della regola - casuale
contenuto della regola - casuale
generato 1000 regole - inviato a IMO come 1000 caratteristiche
Scegliete 1-5 buone caratteristiche se le avete, altrimenti buttatele via tutte.
Le caratteristiche selezionate vengono gettate nel "database delle buone caratteristiche".
e ancora, generare 1000 caratteristiche, e così via.
quando la "base di buone caratteristiche" contiene più di 1000 caratteristiche, sarete in grado di usarle per addestrare un nuovo modello e vedere cosa otterrete.