L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 720
Alla luce delle recenti scoperte, mi rende solo felice. Non resta che trasferire questa gioia sul conto. Pittura a olio:
Risultati nel tester dal 23.02
Ed ecco il trading reale per lo stesso periodo.....
Quindi i test e il trading reale sono cose completamente diverse....
Questo è il punto di sviluppare un sistema di trading, qualsiasi modello.
Non capisci, o non vuoi capire, che un tester e un trade reale NON possono essere fondamentalmente diversi l'uno dall'altro. questo è il punto di sviluppare un sistema di trading, qualsiasi modello.
Ma per qualche motivo sono diversi, dove il gufo bazzica, dove le penne sono birichine. questo è il risultato......
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-ADo4a-wo
È terribile quando uno zio con i capelli grigi è agitato, psichedelico. L'altra cosa è Gamaze https://www.youtube.com/watch?v=glFdG6_64DE
Ora guardo e il mio prev_calcolato è sempre zero. Come può essere????
Grazie mate!!!! Un secolo si vive, un secolo si impara....
Sto facendo un po' di progressi, Rebs.
sul campione di auets.
solo per sostenere il tema.
Dai, Maxim - strappa il Graal con i denti! Ne ho rubato uno, ma ce ne sono abbastanza per tutti!
Rimane un tema da finire e ci sarà un graal, ma c'è molto da fare :)