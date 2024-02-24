L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 720

Mihail Marchukajtes:

Alla luce delle recenti scoperte, mi rende solo felice. Non resta che trasferire questa gioia sul conto. Pittura a olio:

Risultati nel tester dal 23.02

Ed ecco il trading reale per lo stesso periodo.....

Quindi i test e il trading reale sono cose completamente diverse....

Questo è il punto di sviluppare un sistema di trading, qualsiasi modello.

 
SanSan Fomenko:

Non capisci, o non vuoi capire, che un tester e un trade reale NON possono essere fondamentalmente diversi l'uno dall'altro. questo è il punto di sviluppare un sistema di trading, qualsiasi modello.

Ma per qualche motivo sono diversi, dove il gufo bazzica, dove le penne sono birichine. questo è il risultato......

 
Vizard_:

https://www.youtube.com/watch?v=yZ-ADo4a-wo

È terribile quando uno zio con i capelli grigi è agitato, psichedelico. L'altra cosa è Gamaze https://www.youtube.com/watch?v=glFdG6_64DE

 
Beh, chi l'avrebbe mai detto. Sto cercando di fare il debugger dell'indicatore nel debugger e non capisco perché prev_calculated è sempre 0???? Sono le zecche che vengono invertite. OK bene, come andare a una nuova barra nel debugger?????
 
Ora guardo e il mio prev_calcolato è sempre zero. Come può essere ????

 
Mihail Marchukajtes:
Ora guardo e il mio prev_calcolato è sempre zero. Come può essere????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
Vladimir Karputov:

Grazie mate!!!! Un secolo si vive, un secolo si impara....

Sto facendo un po' di progressi, Rebs.

sul campione di auets.

solo per sostenere il tema.


 
Maxim Dmitrievsky:

Sto facendo un po' di progressi, Rebs.

sul campione di auets.

solo per sostenere il tema.


Dai, Maxim - strappa il Graal con i denti! Ne ho rubato uno, ma ce ne sono abbastanza per tutti!

Alexander_K2:

Dai, Maxim - strappa il Graal con i denti! Ne ho rubato uno, ma ce ne sono abbastanza per tutti!

Rimane un tema da finire e ci sarà un graal, ma c'è molto da fare :)

