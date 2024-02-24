L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1061
Non ti manderò nulla. Non siamo ancora amici, nel caso tu l'abbia dimenticato MAX!!!! Se solo tu fossi mio amico senza BE, ma so....
Questo è forte. Mi piacciono i classici, ma questo non ti giustifica...
Bella questa. Mi piacciono i classici, ma questo non ti giustifica...
Sei un nubus, posso trovarlo se devo, anche se non farà molto, dato che tutti gli algoritmi sono già disposti e sono molto semplici. Sono solo interessato all'approccio, e per ora mi sta bene.
E ancora non hai capito niente.
Ciao Maxim,
Così nel GMDH, i componenti della funzione di base sono il numero di indicatori che state usando per l'input della rete neurale. Ho ragione?
Quanti indicatori diversi hai intenzione di usare?
Ciao Maxim,
GDMH trasforma semplicemente le caratteristiche tramite polinomi, e poi lo impariamo con RDF, per esempio 100 o 1000 iterazionihttp://www.gmdh.net/articles/
Sperimentando con i livelli, chissà come possiamo descrivere programmaticamente tali densità per trovarle in futuro?
Sperimentando con i livelli, chi sa come descrivere programmaticamente tali densità per trovarle in futuro?
A giudicare dalla foto, un istogramma. In generale, ce ne sono di già pronti ovunque - non devi scrivere nulla. In MT - non lo so.
Se non in MT, allora tramite DLL. Se il cambiamento non è veloce e non è richiesto spesso, allora lo scambio di file va bene.
Questo istogramma significa distribuzione?o come i volumi orizzontali?
Sì. In questo caso, si riferiva alla distribuzione Y.
GDMH basta trasformare, tramite polinomi, e poi lo impariamo con RDF, per esempio 100 o 1000 iterazionihttp://www.gmdh.net/articles/
Ok, credo di aver capito fino a un certo punto. Avete già implementato il codice MQL5 e testato?
Il mio problema principale è che non mi è ancora chiaro al 100% come alimentare i dati grezzi dei prezzi a RDF oltre ai valori dell'indicatore senza logica fuzzy sulla base del tuo articolo precedente.
Se potete dirmi come alimentare i dati grezzi dei prezzi senza usare la logica fuzzy, sarebbe fantastico. Intendo la funzione "CalcolaMamdani()" senza logica fuzzy. Altrimenti, dovrò aspettare che pubblichiate il vostro prossimo articolo.