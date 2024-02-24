L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 527

Ho guardato il segnale di Maxim, per esempio -Petros Shatakhtsyan:

È una domanda provocatoria. Perché avete bisogno di sapere chi guadagna quanto?)

Bene, allora non è quanto, ma se c'è un reddito stabile dalla strategia con l'uso di NS.

Stavo guardando il segnale di Maksim, per esempio.

L'inizio è divertente, ma poi - out....

 
Bene, allora non è quanto, ma se c'è un reddito stabile dalla strategia NS a tutti
Sì, c'è. 0,5% al giorno per volume di scambio. L'NS è come un aiutante qui, mestiere di mano.
 
Controllo. 0,5% al giorno. NS qui come aiutante, mestiere di mano.
Sta diventando più caldo.
 
Beh, sta diventando più caldo.

Sto testando la macchina ora, in tempo reale. Ora lo sto testando in tempo reale.

Ho la mia metodologia di test. E non voglio dimostrare niente a nessuno. Tutto a titolo informativo.

A proposito, perché fare il test sulle zecche? È molto più facile nella modellazione usare lo scenario peggiore per la prossima candela. Allora il risultato non potrà che migliorare su zecche reali).

Bene, se lavorate su un grande TF, usate un TF più piccolo per lo sviluppo degli eventi in una candela, e i tick non influiranno su nulla.

E qui abbiamo un altro accordo di prova. Come potete vedere, è anche redditizio.

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

Il profitto è 21, il profitto massimo 39. Naturalmente, non prova nulla).

Bene, ecco un altro affare di prova in tempo reale

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

Profitto - 19, profitto massimo - 35.

Ci sono già 3 accordi di fila davanti a te. Il 1° è in uno dei post precedenti.

E ho chiuso con lo spettacolo).

Ma ci sono imboscate).
 
Al momento sto testando l'automatico.

Ma ci sono alcuni ostacoli sulla strada).

Bruciato il sistema, Yuri!)))


 
Bruciato il sistema, Yuri!)))

Ai, ben fatto,) e lo strumento identificato. Per 2 transazioni)). Ce ne sono 3, il 1° accordo è sopra.
 
(Ahi, buon per te). Per 2 accordi)) Ce n'è 1 sopra.

Ci sono tutti e tre) Input/output sono due linee verticali.

ZS:

Posso cancellare la foto.

 
Ci sono tutti e tre) Input/output sono due linee verticali.

Posso cancellare la foto.

È confortante sapere che non è ancora un sistema, ma un test con parametri modificati)). Per semplificare i test. Non vi mostrerò la corsa con parametri reali)).

Sì, non ne ho bisogno, lasciali guardare)).

 
È confortante sapere che questo non è ancora un sistema, ma un test con parametri modificati). Per facilitare i test. Non vi mostrerò la corsa con i parametri reali).

Si, non c'è bisogno, lasciali guardare)).

Va bene, lasciali fare. Non ne ho bisogno - ho tutto di mio).

 
Va bene, lasciali fare. Non ne ho bisogno - ho le mie cose).

Non lo otterranno comunque). Ma sono felice - è un'istantanea. Anche io non ho queste foto, solo un registro.

Come premio, un altro test-deal. Solo per gli iniziati).

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

Questo è tutto, questo è tutto, non di più))

SZY 22:16 Sono tentato di disegnare il prossimo accordo, e anche redditizio. L'orgoglio, tuttavia. Il peccato.

