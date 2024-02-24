L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 527
È una domanda provocatoria. Perché avete bisogno di sapere chi guadagna quanto?)
Bene, allora non è quanto, ma se c'è un reddito stabile dalla strategia con l'uso di NS.
Stavo guardando il segnale di Maksim, per esempio.
L'inizio è divertente, ma poi - out....
Bene, allora non è quanto, ma se c'è un reddito stabile dalla strategia NS a tutti
Controllo. 0,5% al giorno. NS qui come aiutante, mestiere di mano.
Beh, sta diventando più caldo.
Sto testando la macchina ora, in tempo reale. Ora lo sto testando in tempo reale.
Uso il machine learning nel trading: teoria e pratica (trading e non solo)
Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32
Ho la mia metodologia di test. E non voglio dimostrare niente a nessuno. Tutto a titolo informativo.
A proposito, perché fare il test sulle zecche? È molto più facile nella modellazione usare lo scenario peggiore per la prossima candela. Allora il risultato non potrà che migliorare su zecche reali).
Bene, se lavorate su un grande TF, usate un TF più piccolo per lo sviluppo degli eventi in una candela, e i tick non influiranno su nulla.
E qui abbiamo un altro accordo di prova. Come potete vedere, è anche redditizio.
Il profitto è 21, il profitto massimo 39. Naturalmente, non prova nulla).
Bene, ecco un altro affare di prova in tempo reale
Profitto - 19, profitto massimo - 35.
Ci sono già 3 accordi di fila davanti a te. Il 1° è in uno dei post precedenti.
E ho chiuso con lo spettacolo).
Al momento sto testando l'automatico.
Bruciato il sistema, Yuri!)))
(Ahi, buon per te). Per 2 accordi)) Ce n'è 1 sopra.
Ci sono tutti e tre) Input/output sono due linee verticali.
ZS:
Posso cancellare la foto.
È confortante sapere che non è ancora un sistema, ma un test con parametri modificati)). Per semplificare i test. Non vi mostrerò la corsa con parametri reali)).
Sì, non ne ho bisogno, lasciali guardare)).
Va bene, lasciali fare. Non ne ho bisogno - ho tutto di mio).
Non lo otterranno comunque). Ma sono felice - è un'istantanea. Anche io non ho queste foto, solo un registro.
Come premio, un altro test-deal. Solo per gli iniziati).
Questo è tutto, questo è tutto, non di più))
SZY 22:16 Sono tentato di disegnare il prossimo accordo, e anche redditizio. L'orgoglio, tuttavia. Il peccato.