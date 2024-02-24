L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1056
Opzione 1: senza trasformazione di caratteristiche. Formazione dal 08.01 Qualsiasi cosa prima dell'OOS
previsto
previsto
fai buttare a mikluha makelay il portmanteau gmdh - non se lo aspetterà. Darò un'occhiata alle trasformazioni randomizzate con i coseni.
I livelli sono stati presi solo 4 pezzi per iniziare:
Non distrarre i maghi. Gli stregoni si faranno vedere)))
Nero (alto-basso)-attuale, blu-tren, rosso-previsione...
Maestro, sei tornato in tempo - altrimenti avevo già il desiderio di scappare da qui.
E così - ancora al lavoro. Mi dispiace per i poveri, me compreso. Aspetterò un po' di tempo, leggerò qualcosa e berrò un po' di alcol.
Ecco con le trasformazioni dei segni. Lieve riduzione dell'errore sull'OVF, di conseguenza sull'OVF per 10 giorni in +, poi è scivolato di nuovo verso il basso
ma il mio trasformatore è, a dir poco, così così...
Nel cv di RL o in quello vecchio?
il vecchio, oob.ha fatto il cv - non impara niente allora) e ci vuole molto tempo
Oh ragazzi, guru della previsione della volatilità, inchinateviAlexander_K e altri....
Cosa potrebbe essere più complicato))
Alexander dovrei anche cancellare la mia foto dopo per sembrare figo e misterioso? .... è davvero uno zingaro
Banderovite?))
inizia....)))
Una cosa che posso dire è che Warlock non funziona con le prime differenze sui tick.
Cucina, come un cuoco, il suo BP.
Inoltre, secondo lui, l'aspettativa di questo BP in qualsiasi momento per qualsiasi campione deve essere = const, molto probabilmente, secondo Kolmogorov = 0.
Sì, questo è un requisito per un VR fisso e lui ovviamente lo fa in qualche modo.
Nel caso standard, senza trucchi, abbiamo il prezzo del pacchetto d'onda che "cammina" così:
E così, se qualcuno fa una tale BP in modo che, almeno, l'aspettativa sia = const (Dio non voglia con varianza), può preparare dei sacchetti di polvere. Ugh, tu - per la polvere. Ho detto tutto.
Allora qual è il risultato? Dov'è il risultato?
Allora qual è il risultato? Dov'è il risultato?
Aleshenka, per esempio, dice che non può mostrare lo stato secondo il contratto con gli investitori. Per qualche ragione ci credo.