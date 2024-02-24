L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1058
Ed è proprio così, il supporto non diventa resistenza, appare una nuova resistenza
Ecco un livello che diventa un livello di resistenza, poi un livello di supporto.
A quel livello di prezzo, vedo solo una resistenza, tutto il resto è rumore per me.
È quello in cui si compra dal "sostegno a sinistra" sperando nella crescita.
Cosa sei, una persona a lungo termine?
Allivello di prezzo che mi hai mostrato, non ho visto altro
Questo è quello in cui stavano comprando dal "sostegno a sinistra" sperando in un aumento
Beh, se stavano comprando, allora qualcuno deve aver venduto a loro? - È tutto relativo, proprio come i livelli di supporto. ho visto un video online di recente da Prival, ora sembra che stia commerciando con successo l'rts? ma sta già insegnando....,
Beh, anche lui ha splendidamente detto che i livelli sono solo sulla storia e nessuno saprà dove può apparire il prossimo livello.
Mi sono ricordato del grailer , ho comunicato con lui molto tempo fa, ho anche trovato il suo markup, se cerco una qualsiasi logica sui grafici dei prezzi, sembra che ci debba essere un ciclo: acquisto-vendita, qualcuno lo vede nello ZigZag, l'uomo ha disegnato il markup triangolare, nelle sue parole il prezzo torna sempre dove è iniziato e tornerà - solo una questione di tempo, ecco uno screenshot del suo markup, era interessante, le sue previsioni più funzionavano che non, ma ahimè, come tutti i grapplers ... trading senza stoploss
Credo che abbia un canale su YouTube. Ho visto per caso il suo video, dove mi insegna come fare un bot in nitpicking.
In breve, ha fatto un graal con l'equità nel cielo in cinque minuti. C'è infatti un bug in nitza, di cui non ha tenuto conto.
Questo era esilarante))))
Sì, l'ho visto, ma vedi come la storia si ripete... trovi il Graal e poi devi impararlo perché nessuno vuole correre il rischio.
Non sto parlando di questo, sto parlando dell'indicatore di folla. Non dovrebbe essere una griglia ma dei dati.
SSA. Su SSA, basta normalizzare un po' il prezzo. Leggi nell'archivio...
Probabilmente sono stupida, ma non capisco quali conclusioni dovrei trarre da questo?Ho bisogno di vedere la griglia in una forma differenziata, o cosa, mi fa già male la testa) spiega per favore.
Dove si trova un indicatore di folla del mercato?
Dal mercato? - elementare. Non dal mercato - in nessun modo.
spiegare?
Non importa cosa ho preso o da dove l'ho preso. L'unica cosa che conta è quello che hai. Stai pubblicando video sul mercato con un'espressione da saputello in faccia,
e non ci sono dati. Infatti, stai dicendo solo stronzate che sono irrilevanti per la teoria che hai esposto. Non c'è niente di male,
ma la teoria è un po'...
Si sta sbriciolando perché ha funzionato esattamente come ho detto e mostrato nelle foto?
Forse è il tuo tetto che sta cadendo dal mago.