L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1057
Alyoshenka, per esempio, dice che non può mostrare lo stato sotto l'accordo dell'investitore. Per qualche ragione, gli credo.
Ma non può mostrare solo alcuni accordi
e non può nemmeno mostrare alcuni scambi
Non capisco neanche questo. L'ho chiesto - ho detto che avrebbe attirato masse di sostenitori del MoD, nada - no e questo è tutto. Che diavolo ne sa lui... Ecco perché diffido del passaggio alle reti neurali: si potrebbero sprecare anni...
Iniziare con la cosa principale)).
Con la nozione di cosa sia il mercato e quale sia la sua meccanica, è una questione di fede, ma la fede può essere supportata da qualcosa o meno, è una questione di buon senso.
Per me il mercato azionario è il solito business, che fa soldi a chi organizza questo business, a nostre spese, il mercato ha una correlazione inversa con le posizioni della folla (posso anche mostrarlo/provarlo se necessario), quindi semplicemente, tutto ciò che serve è calcolare la folla sul grafico, in realtà noi stessi, e commerciare nella direzione opposta. Per me il supporto è il livello al quale tutti inizieranno a vendere e viceversa con la resistenza
Mi ci sono voluti diversi anni e centinaia o migliaia di sceneggiature che ho scritto.
Come è possibile? Perché alcuni commerciano un breakout di livello, mentre altri commerciano un rimbalzo da un livello.
Io farei un'altra domanda: a chi venderanno TUTTI in assenza di acquirenti?
Guarda, non posso spiegarlo meglio.
Io farei un'altra domanda: a chi venderanno TUTTI in assenza di acquirenti?
ApparentementemytarmailS pensache solo lui farà trading contro la folla e prenderà tutta la liquidità).
giusto, giusto, se in un momento 1000 acquirenti vogliono comprare e ci sono solo 100 venditori, questi acquirenti compreranno dal vuoto? saggiamente...
o pensi che 1000 compratori sul rimbalzo e 1000 venditori sul breakout entreranno sempre nel livello... l'equilibrio nel mercato è sempre uno?
Se ci sono più acquirenti allora il prezzo salirà, succede nel mercato reale e funziona con le azioni o i bitcoin, se comprano, il prezzo sale da 10 centesimi a 10 000 dollari. Lo si vede spesso sull'eurodollaro????
Non sai nemmeno cosa stai scambiando...
Maitreyd dovrebbe essere conosciuto da tutti. Dopo aver visto i suoi video, il trading migliora almeno 100 volte)
In particolare mi è piaciuto il minuto 17:18.
Non prendetelo sul serio, era uno scherzo. Grazie per il video. Sono solo in disaccordo con lui che critica il fatto che una volta che un livello di resistenza è rotto, diventa un livello di supporto.
Ed è proprio così, il supporto non diventa resistenza, appare una nuova resistenza
Ecco il tuo schema, il supporto diventa resistenza.
Infatti, subito dopo l'ultimo impulso al rialzo la folla ha deciso che la tendenza è al rialzo, e dobbiamo comprare, e non comprare sull'hai, ovviamente)) ma dal supporto, e comprare nello stesso posto dove è il supporto, ma dal supporto compriamo, yepta)
Naturalmente, c'è squilibrio nel mercato, molti compratori e il prezzo scende, si ottiene la resistenza, alcuni compratori si fermano immediatamente, altri aspettano e pregano che il prezzo ritorni almeno al punto di entrata, poi chiudono la posizione))) e quando il prezzo ritorna, tutti i compratori all'unanimità tagliano la posizione creando l'ultimo impulso al ribasso.
Qui avete il supporto del modello è diventato resistenza come è.
E non un solo commerciante lo dice((((.
Ma non è così semplice, il mercato è frattale e ci sono molte situazioni simili che si annullano a vicenda, quindi è così.
E anche l'ultima vendita può essere riscattata, è la liquidità. Come questo