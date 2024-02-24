L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1064
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché i modelli fanno ancora schifo ^) con grandi errori, hanno bisogno di modelli che funzionano più a lungoper esempio 2 mesi di apprendimento e 1 settimana di trading
Potresti avere ragione, ma non credo che tali modelli saranno mai scoperti da RDF che un lavoro anche per un giorno completo fino a quando possiamo fare illimitate simulazioni di candele casuali simili a "ALPHA ZERO" algo.
Perché i mercati cambiano quasi ogni ora e un modello fallirà terribilmente se improvvisamente accadrà una notizia o se il mercato cambierà il suo comportamento per qualche motivo. Ma se abbiamo fatto milioni di simulazioni di candele, allora probabilmente il sistema può recuperare con una perdita minima al cambio di mercato e può recuperare rapidamente la perdita dopo. Questo sembra essere possibile.
Proverò sia il tuo metodo di selezione dei modelli che il mio metodo di simulazione delle candele per vedere come va tutto:))
A proposito, ho provato 1 giorno di allenamento, 5 giorni di allenamento ecc. e il giorno dopo non è riuscito:))))))))))))))))
Quindi un modello potrebbe non funzionare... anche se potrei sbagliarmi...
Inoltre, ho un'altra richiesta Maxim...
Quando pubblichi il tuo articolo, per favore cerca di commentare il codice il più possibile in modo che sia facile e veloce per gli altri capire il codice in modo che possiamo progredire più velocemente...
Altrimenti, se mi ci vorrà molto tempo per capire il codice, allora ci vorrà ancora più tempo per modificarlo.
Quindi vi chiedo di aggiungere il maggior numero possibile di commenti e spiegazioni del codice. Per ora cercherò di capire velocemente e vi chiederò se non capisco qualcosa:))
Inoltre, ho un'altra richiesta Maxim...
Quando pubblichi il tuo articolo, per favore cerca di commentare il codice il più possibile in modo che sia facile e veloce per gli altri capire il codice in modo che possiamo progredire più velocemente...
Altrimenti, se mi ci vorrà molto tempo per capire il codice, allora ci vorrà ancora più tempo per modificarlo.
Quindi vi chiedo di aggiungere il maggior numero possibile di commenti e spiegazioni del codice. Per ora cercherò di capire velocemente e vi chiederò se non capisco qualcosa:))
Ok, ora cambio costantemente molte cose e non ha senso commentarloanche tu puoi pensare a come cambiare le uscite... forse usare lo zigzag con diverse impostazioni invece della funzione di ricompensa o qualcos'altro
Ok, ora cambio costantemente molte cose e non ha senso commentarloanche tu puoi pensare a come cambiare le uscite... forse usare lo zigzag con diverse impostazioni invece della funzione di ricompensa o qualcos'altro
Ho solo dato una rapida occhiata al codice. Ma fino ad ora non ho capito esattamente dove sono gli indicatori o come decide le entrate commerciali. Quindi non sono sicuro di cosa fare con l'uscita. Intendi l'uscita con GDMH?
Ho appena eseguito il test con varie impostazioni, ma sembra piazzare trade completamente casuali.
Inoltre, nella fase di test non crea i file di testo "Mtrees", giusto?
Voglio dire che il codice che hai fornito non è completo, giusto? Oppure è in grado di piazzare trade se è attaccato direttamente al grafico senza ottimizzazione.
Ho solo dato una rapida occhiata al codice. Ma fino ad ora non ho capito esattamente dove sono gli indicatori o come decide le entrate commerciali. Quindi non sono sicuro di cosa fare con l'uscita.
Ho appena eseguito il test con varie impostazioni, ma sembra piazzare compravendite completamente casuali così come ha mostrato un comportamento strano e quindi, ho appena riavviato il mio server. Ha a che fare con i kernel reali del VPS?
Inoltre, nella fase di test non crea i file di testo "Mtrees". giusto?
Alla prima esecuzione nel tester scegliete "true".
Farà scambi casuali e imparerà allora e salverà i modelli
La 2a corsa sceglie il falso. Questo è tutto. E lui carica modelli e scambierà in +.
Poi, in EA potete aggiungere agenti, ora avete 5 agenti, 100 caratteristiche per ogni agente, 50 alberi
In questa funzione aggiungiamo 100 prezzi di chiusura per ogni agente (100 predittori). E poi normalizzare i dati. Potete aggiungere diversi indicatori, per esempio le prime 50 caratteristiche - prezzi di chiusura, i prossimi 25 rsi, i prossimi 25 adx, o cambiare il numero di predittori quando dichiarate agente
Dopo ogni affare aggiorna le politiche, quando chiude il commercio - aggiorna la ricompensa (TD, differenza temporale RL)
Uso molto semplice della libreria
In modalità treno vi mostrerà i log con gli errori per ogni iterazione
In modalità commercio nel tester mostra gli errori finali sul sottoinsieme di allenamento e di prova per ogni agente
Risultato per 100 prezzi di chiusura:
Alla prima esecuzione nel tester scegliete "true".
Farà scambi casuali e imparerà allora e salverà i modelli
La 2a corsa ha scelto il falso. Questo è tutto. E lui caricare modelli e si scambierà in +
Poi, in EA potete aggiungere agenti, ora avete 5 agenti, 100 caratteristiche per ogni agente, 50 alberi
In questa funzione aggiungiamo 100 prezzi di chiusura per ogni agente (100 predittori). E poi normalizzare i dati. Potete aggiungere diversi indicatori, per esempio le prime 50 caratteristiche - prezzi di chiusura, i prossimi 25 rsi, i prossimi 25 adx, o cambiare il numero di predittori quando dichiarate agente
Dopo ogni affare aggiorna le politiche, quando chiude il commercio - aggiorna la ricompensa (TD, differenza temporale RL)
Uso molto semplice della libreria
Sì, questo sembra molto semplice e robusto allo stesso tempo... sperimentiamo e vediamo... Grande lavoro!!!!!
Dov'è dunque l'uso del GDMH?
Stavo pensando di scrivere il mio codice GDMH. Puoi semplicemente mostrarmi il codice dove avviene l'input e l'output RDF o dove esattamente stai cercando di implementare GDMH in modo che io provi a scrivere il mio pezzo di codice e poi, possiamo confrontare i risultati sia del tuo che del mio codice e valutare.
Sì, questo sembra molto semplice e robusto allo stesso tempo...sperimentiamo e vediamo...Grande lavoro!!!!!
Dov'è dunque l'uso del GDMH?
Stavo pensando di scrivere il mio codice GDMH. Puoi semplicemente mostrarmi il codice dove avviene l'input e l'output RDF o dove esattamente stai cercando di implementare GDMH in modo che io provi a scrivere il mio pezzo di codice e poi, possiamo confrontare i risultati sia del tuo che del mio codice e valutare.
Qui uso il semplice kernel CRLAgent::kernelizedMatrix(void) (in libreria), quindi ho bisogno di cambiare questa funzione per gdmh
Qui uso il semplice kernel CRLAgent::kernelizedMatrix(void) (in libreria), quindi ho bisogno di cambiare questa funzione per gdmh
Ok, vediamo se riesco a scrivere il mio codice....
Se si tratta solo della logica GDMH, allora posso facilmente tradurre o convertire l'algo GDMH in codice MQL5, ma se ha a che fare con alcune altre funzioni del kernel o librerie, allora ho bisogno di tempo per studiare e convertire...
Un'altra caratteristica: è possibile configurare ogni agente in commissione
Quando si riempiono i valori dei predittori basta cambiare qui:
Inoltre è possibile aggiungere diversi gruppi di agenti
Ok, vediamo se riesco a scrivere il mio codice....
se si tratta solo della logica GDMH, allora posso facilmente tradurre o convertire l'algo GDMH in codice MQL5, ma se ha a che fare con alcune altre funzioni del kernel o librerie, allora ho bisogno di tempo per studiare e convertire...
Se si può solo convertire la logica gmdh - sarà molto utile, poi posso cambiarla per la mia libreria