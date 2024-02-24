L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1060

Renat Akhtyamov:

Farò trading di azioni, almeno mi sto preparando.

Dicono che non c'è compensazione e non c'è scambio.

Per esempio ho dato un'occhiata a GAZP per gli ultimi 5 anni.

Un sollievo per gli speculatori)

Vorrei averlo visto prima.

Bisogna prepararne almeno un centinaio o due. Altrimenti - un lavoro da scimmia se si inizia a vincere).

 
Yuriy Asaulenko:

Renat Akhtyamov:

Pensate anche a posizioni azionarie corte. Senza cancellare)).

 
già guardato

1% all'anno

;)

 
??? Non può essere, perché non lo è mai).

A proposito, se aprite uno short, i soldi per perdere cominceranno ad essere detratti da voi regolarmente e con piacere.

 
Non capisco.

non c'è compensazione sulle azioni

è solo sui futures che vengono affettati
 
Capirete più tardi). Non lavoro con le azioni da molto tempo, ho dimenticato i dettagli e non voglio ricordare.

È necessario ricordare la commissione dello 0,1-0,2% per una transazione. Si possono comprare e vendere 0,2-0,4%)).

 
No, se è così, è molto bello.

Va bene, apro per i centesimi e do un'occhiata.

Grazie per avermi avvisato.

Ho anche ricordato gli indici di fxsaber.

Andato per sempre...

Mihail Marchukajtes:
Siete proprio dei chiacchieroni!!!! Avete creato un enorme mucchio di pagine. Sembra che la ricerca continui, ma ricorda che ho quasi venduto il mio asset???? Ricorda......? E il prezzo richiesto era così ridicolo, e insieme a questo il mio bene sta crescendo e diventando più forte :-)

Mi manderai il codice del mgua che hai trovato. Perché la versione che ho guardato non ce l'ha.

e ci sono almeno 2 modi per farlo, e al massimo un numero infinito di modi per farlo.

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf

 

Va bene, fanculo. Vi dirò un'altra cosa. Il punto è che la somma dei coefficienti dei polinomi di Reshetov è uno. Cioè, sta cercando di scomporre i dati nei prefile di volume in uno solo. Quindi, se aggiungiamo un ingresso non significativo, toglie parte del coefficiente a quello significativo. La soluzione è all'interno del vettore Shepley. Non vi ho mai sentito dire che qualcuno usa questo...

Non ho ancora capito bene il nucleo dei suoi calcoli. Capisco i metodi usati, ma non so come funziona nel codice.


Non ti manderò nulla. Non siamo ancora amici, nel caso tu l'abbia dimenticato MAX!!!! Vorrei che tu fossi mio amico senza il BE, ma altrimenti....

