Gmdh logic - sarà molto utile, poi posso cambiarlo per la mia libreria
Potete fornirmi la formula di GDMH che state cercando di convertire in MQL5? Voglio dire che ci sono molte varietà e quale di voi sta cercando di implementare e come sta cercando di farlo?
Inoltre, avete menzionato "Dopo ogni affare, aggiornate le politiche, quando chiudete la ricompensa di trade-update (TD, differenza temporale RL) ".
Succede anche nel trading LIVE?O succede solo durante i test?
Penso che dobbiamo usare il polinomio per tutte le combinazioni di caratteristiche, per esempio la prima linea: (x - valore della caratteristica) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm dove x0,xn sono diversi valori dei predittori
seconda linea x0^2+x1^2...
terza linea x0^3+x1^3...
con la selezione dei migliori n risultati sulle linee precedenti ("livelli" migliori). Ma non sono sicuro di come funziona, sto imparando
... solo durante i test
livelli....
livelli di lavoro....
Lo finisco un po' di più e poi possiamo metterci sopra un neurone come filtro)
Dovete prendere 2 matrici doppie... una per i pesi e una per le maniglie dell'indicatore
poi, eseguire un ciclo for per la somma della moltiplicazione dei pesi e delle maniglie dell'indicatore
Poi, un altro ciclo for annidato per il numero di caratteristiche per aggiungere tutte le somme di cui sopra... voglio dire da 1 a m dove m=numero di caratteristiche
Comunque, cercherò di aggiungerlo al codice e vi farò sapere quando avrò finito...
Inoltre, vi chiederò di nuovo di fare in qualche modo l'ottimizzazione anche durante il trading ... altrimenti, sarà inutile eseguire solo un test e iniziare il trading dopo. Penso che ci sia un altro EA Mt4 che ha usato R e la libreria FANN, ma salva i dati ottimizzati alla fine di ogni giorno e quindi, penso che si possa implementare lo stesso. Cercherò di fare anche questo. Sarà molto semplice se possiamo catturare gli stessi valori anche durante il trading LIVE e salvarli nel file.
Inoltre, non è possibile implementare un metodo simile usato nel tuo precedente articolo di test diretto con un clic invece di cambiare "Impara" da falso a vero e di nuovo vero a falso Perché ho già il mio software per cliccare il pulsante "Start" una volta al giorno, ma probabilmente non può cambiare i valori?
per questo abbiamo bisogno di un tester virtuale
Comunque penso che le buone caratteristiche/trasformazioni siano la cosa più importante, e devono essere fatte prima
Sì, sono d'accordo.
Non è possibile implementare un metodo simile a quello usato nel tuo precedente articolo di test diretto con un solo clic invece di cambiare "Impara" da falso a vero e di nuovo da vero a falso in modo che salvi automaticamente i risultati ottimizzati. Perché ho già il mio software per cliccare il pulsante "Inizia" una volta al giorno, ma probabilmente non può cambiare i valori da vero a falso e da falso a vero.
no, ma può usare 2 terminali facilmente - 1 per l'apprendimento, 1 per il trading, perché salva i modelli nella cartella comune
ma anche bisogno di ricaricare l'EA sul terminale di trading, o aggiungere un file aggiuntivo per il checkin se il nuovo processo di apprendimento è stato
o semplicemente usare 1 terminale e imparare quando si vuole, EA sul grafico può aggiornare i modelli dopo di esso, dopo alcune modifiche
Ok, penso di aver capito.
1.Primo, Un terminale stesso EA con "Impara" come vero. Per la prima esecuzione.
2.Secondo, secondo terminale stesso EA con "Impara" come falso. Per la seconda corsa.
3.Terzo, terzo terminale stesso EA attaccato al grafico Mt5 per il trading. Riavviate questo terminale al termine dei passi 1 e 2.
Quindi ripetendo questi 3 passi ogni giorno, i risultati ottimizzati verranno salvati automaticamente ogni giorno, giusto?
Non c'è bisogno della 2a corsa, è solo per controllare come EA lrarns
1 EA sul grafico, e imparare nello stesso terminale in tester