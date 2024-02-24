L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1020
Il mercato non è guidato dai numeri, è guidato dalle persone, dalla psicologia umana. Non c'è alcuna connessione tra la traiettoria di una palla su un campo di calcio 10 minuti fa e quello che succede ora o come si guida una macchina, i modelli di accelerazioni e inversioni a U, non sono predittori di accelerazioni, inversioni a U e traiettorie future, la dinamica stessa è solo un passato unico e irripetibile, non ha alcuna influenza sul futuro, è tutto come fottuti presagi e campanelli di gatto nero vestiti di matematica, rinunciateci prima che sia troppo tardi.
Qui non c'è opposizione. Le persone governano il mercato attraverso i numeri. Per esempio, per mezzo di algoritmi, che sono scritti da matematici per i market maker.
Beh, se non ci fossero i numeri non ci sarebbe il mercato, almeno nella sua forma attuale e la traiettoria della palla digitalizzata è abbastanza correlata, anche le persone prima o poi saranno digitalizzate e verrà loro insegnato non a fare le pulci, come te, ma a caricare le informazioni direttamente nei loro neuroni per lotto;)))
ahah))) il più presto possibile)
Non sto dicendo che non esistono, sono secondarie, descrittive, sono come le immagini in TV, non le si influenza. Le cifre del mercato sono fatte da politici e oligarchi che fanno accordi oscuri e manipolano il mercato, per prevedere tali azioni bisogna capire cosa fanno e perché, come si fa a non capire, le motivazioni del grande denaro sono primarie, non i modelli di prezzo passati, bisogna imparare a prevedere quali decisioni saranno prese nei vari summit e riunioni dei grandi 5 - 5 (10, ...) politici e padroni degli affari, a causa dell'attuale situazione mondiale e di mercato, come cambieranno i tassi di interesse, cosa sarà regolato e così via. Questi sono i motori del prezzo, non le seghe sui grafici del passato.
Si può trarre profitto solo dai cambiamenti di prezzo su un periodo di tempo. Ma se entrate nel mercato non nella direzione del prezzo, avrete una perdita.
Per conoscere la direzione futura dei prezzi si dovrebbe conoscere la storia. Senza di esso, è una situazione di stallo. Potete entrare nel mercato di FA solo con una leva 1:1.
Si può entrare in FA solo con una leva 1:1.
Non "stupido" ma SOLO, solo FA, solo, TA - fa schifo, la leva è il male.
Chi non sa come scambiare per lui le spalle sono il male. Abbastanza giusto. Se non sai come fare trading, la leva è il male. 1:1 FA+leva è 1:1, altrimenti hanno inventato una bufala per gli utenti ingenui.
C'è sempre qualcosa che ostacola un cattivo ballerino.
No, per tutti è il male.
Sono un ottimo ballerino, ma non dipende dall'abilità, è la legge del mercato, non si può superare il rischio accettabile.
Non conosco mql, tutto ciò di cui ho bisogno sono i prezzi di chiusura di uno strumento ma in tempo reale, o forse qualcuno ha un semplice codice che salva le quotazioni in un file di testo, ho bisogno di avere 40k ultimi prezzi di chiusura