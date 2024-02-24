L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1022

Nuovo commento
 
Igor Makanu:

La mia opinione è che non c'è mai stata una strategia media nei mercati, e non ci sarà mai; è come un gioco senza regole:

Ci è stato dato un campo e due fiches colorate, ma le regole non sono state spiegate, tu pensavi che stessimo giocando a dama, io pensavo che stessimo giocando a backgammon, e poi è arrivato un market maker che gioca a Chapaev - ha sparso tutte le nostre fiches

))))

Ho già detto da qualche parte che la Banca Centrale della Russia, e penso anche in altri paesi, pratica l'analisi tecnica classica, il che significa che dovremmo aspettarci che la maggior parte dei partecipanti, nemmeno volontariamente, ma a causa della loro formazione (certificazione professionale), utilizzerà la famigerata analisi tecnica. Non capisco come possa essere negato.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ho già postato da qualche parte che la Banca Centrale della Russia, e penso anche altri paesi, praticano l'analisi tecnica classica, il che significa che dovremmo aspettarci che la maggior parte dei partecipanti, non anche per scelta ma per il fatto della loro formazione (certificazione professionale), utilizzerà questa famigerata analisi tecnica. Non vedo come questo possa essere negato.

Penso che sia vero - guardate su YouTube come il presidente dei deputati della Banca Centrale masticava i centesimi sui risultati delle operazioni di cambio della Banca Centrale di Russia )))

 

Yoo-hoo bros!!! Vi lascio indietro e il thread scende a pagina uno. Sì.... Non me lo aspettavo da te. Non me lo aspettavo da te......

Io? Sto andando bene.... Sto lavorando nella produzione..... e continuando a insegnare al robot i trucchi del mestiere..... Che altro c'è di nuovo... Ottimizzato JPrediction per le mie esigenze, i modelli stanno diventando sempre migliori e più adeguati al mercato. Il trading è lento..... Tutti i nuovi scambi sono testati in battaglia, quindi i guadagni di capitale limp.....

Quindi è improbabile ottenere il video che ho promesso.... Anche se l'estate non è finita e settembre è ancora davanti, forse qualcosa succederà.

Quindi è così.... Allora, come state? Chi ha cosa, c'è un posto libero su .... o ha avuto una svolta. Condividi le tue gioie....

 
Mihail Marchukajtes:

Comunque, è così.... Allora, come state? Chi ha cosa, chi ha una svolta o qualcosa.... o ha avuto una svolta. Condividi le tue gioie....

Nessuna scoperta. Tutto è aperto prima del nuovo anno)).
In questo momento sono un po' in crisi. Nessun nuovo pensiero. Finora non ho trovato nulla che valga la pena leggere nei miei post.
 
Yuriy Asaulenko:
Nessuna scoperta. Tutto è aperto prima di Capodanno).
Ora sono in uno stato di confusione su cosa fare. Non ci sono nuovi pensieri. Finora non ho trovato nulla di utile nei miei post.

Questa è un'illusione temporanea.

Non capite perché una stessa strategia si comporta diversamente in mercati diversi
 
Renat Akhtyamov:

è un'illusione temporanea

Non capisci perché la stessa strategia si comporta diversamente in mercati diversi
No, non è chiaro. Qualsiasi strategia adeguata guadagna in qualsiasi mercato. L'impostazione e la redditività sono un'altra questione
 

Una quindicina di giorni fa ho creato un indicatore che costruisce livelli, sto ancora imparando a capirlo e a creare un sistema di trading basato su di esso, quindi i trade sono sciatti e non sempre riesco a prendere una tendenza.

Funzionano con una frequenza sconosciuta per me (+-70%).

L'indicatore è basato su reti neurali

alcune immagini

L'ho capito da solo e ne ho già parlato qui...

Il mercato non è una serie temporale, il mercato è livelli ed eventi, ma non la sequenza temporale di punti

Bontà a tutti

 
mytarmailS:

Una quindicina di giorni fa ho creato un indicatore che costruisce livelli, sto ancora imparando a capirlo e a creare un sistema di trading basato su di esso, quindi i trade sono sciatti e non sempre riesco a prendere una tendenza.

Funzionano con una frequenza sconosciuta per me (+-70%).

L'indicatore è basato su reti neurali

alcune immagini

L'ho capito da solo e ne ho già parlato qui...

Il mercato non è una serie temporale, il mercato è livelli ed eventi, ma non la sequenza temporale di punti

Bontà a tutti

Non hai bisogno di reti neurali per costruire livelli.

 
mytarmailS

Il mercato non è una serie temporale, il mercato è livelli ed eventi ma non una serie temporale di punti

gentilezza verso tutti

Non resta molto da fare se non abbandonare i livelli)). Il mercato è solo eventi). Il resto è secondario.
[Eliminato]  

https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/

Soprattutto per Yuri, che non ha niente di meglio da fare

Gaussian kernels
Gaussian kernels
  • Jesse Johnson
  • shapeofdata.wordpress.com
In order to give a proper introduction to Gaussian kernels, this week’s post is going to start out a little bit more abstract than usual. This level of abstraction isn’t strictly necessary to understand how Gaussian kernels work, but the abstract perspective can be extremely useful as a source of intuition when trying to understand probability...
1...101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029...3399
Nuovo commento