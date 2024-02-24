L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1022
La mia opinione è che non c'è mai stata una strategia media nei mercati, e non ci sarà mai; è come un gioco senza regole:
Ci è stato dato un campo e due fiches colorate, ma le regole non sono state spiegate, tu pensavi che stessimo giocando a dama, io pensavo che stessimo giocando a backgammon, e poi è arrivato un market maker che gioca a Chapaev - ha sparso tutte le nostre fiches
Ho già detto da qualche parte che la Banca Centrale della Russia, e penso anche in altri paesi, pratica l'analisi tecnica classica, il che significa che dovremmo aspettarci che la maggior parte dei partecipanti, nemmeno volontariamente, ma a causa della loro formazione (certificazione professionale), utilizzerà la famigerata analisi tecnica. Non capisco come possa essere negato.
Penso che sia vero - guardate su YouTube come il presidente dei deputati della Banca Centrale masticava i centesimi sui risultati delle operazioni di cambio della Banca Centrale di Russia )))
Yoo-hoo bros!!! Vi lascio indietro e il thread scende a pagina uno. Sì.... Non me lo aspettavo da te. Non me lo aspettavo da te......
Io? Sto andando bene.... Sto lavorando nella produzione..... e continuando a insegnare al robot i trucchi del mestiere..... Che altro c'è di nuovo... Ottimizzato JPrediction per le mie esigenze, i modelli stanno diventando sempre migliori e più adeguati al mercato. Il trading è lento..... Tutti i nuovi scambi sono testati in battaglia, quindi i guadagni di capitale limp.....
Quindi è improbabile ottenere il video che ho promesso.... Anche se l'estate non è finita e settembre è ancora davanti, forse qualcosa succederà.
Quindi è così.... Allora, come state? Chi ha cosa, c'è un posto libero su .... o ha avuto una svolta. Condividi le tue gioie....
Nessuna scoperta. Tutto è aperto prima di Capodanno).
Questa è un'illusione temporanea.Non capite perché una stessa strategia si comporta diversamente in mercati diversi
Una quindicina di giorni fa ho creato un indicatore che costruisce livelli, sto ancora imparando a capirlo e a creare un sistema di trading basato su di esso, quindi i trade sono sciatti e non sempre riesco a prendere una tendenza.
Funzionano con una frequenza sconosciuta per me (+-70%).
L'indicatore è basato su reti neurali
alcune immagini
L'ho capito da solo e ne ho già parlato qui...
Il mercato non è una serie temporale, il mercato è livelli ed eventi, ma non la sequenza temporale di punti
Bontà a tutti
Non hai bisogno di reti neurali per costruire livelli.
Il mercato non è una serie temporale, il mercato è livelli ed eventi ma non una serie temporale di punti
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/
