L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1026
)))) omg...
Perché non l'hai comprato? Sei più stupido di un cavallo?
cosa è prevedibile
perché no)
Cosa ti fa pensare che non l'abbia comprato?
Qual è la parte difficile? Un rimbalzo dal limite inferiore del canale, era chiaro al cavallo).
Sapete quali sono questi prezzi?
Ecco un semplice codice
prezzo <- cumsum(rnorm(500))
plot(price,t="l")
Se non lo capisci, è una citazione generata a caso.
La gente spesso vede ciò che non vede, vede ciò che vuole vedere.
Facile da controllare) basta mostrare l'accordo)
Tutt'altro che casuale.
kotir va da e verso e fa le sue cose da burattino
La mia macchina semiautomatica funziona sui cross perché usa la media, non faccio trading sui grandi. Io imposto la direzione della tendenza e la macchina fa il resto. Questo è il momento dell'affare, quando il cross EURAUD è salito giovedì:
Grazie! Fino ad ora non potevo credere di poter fare soldi con il classico TA, sei un eroe!
Renat, non le citazioni sono casuali, ciò che è nella foto è casuale
Allora, come appare un livello in un tale caos, come si allena una macchina?
Seguendo la tua logica, devi ficcare ogni sorta di teanalisi nell'algoritmo e fare il contrario?
bene e per il gusto di persuasione, mostrare il mio, in modo che non pensano, come al solito in questo ramo, le mie domande, non sono per se stessi, ma per lo sport di interesse:
Guarda chi sta parlando in una volta!!!!! La cosa principale è iniziare.
In effetti, la natura del mercato è tale che la sua comprensione può sfidare la logica e il senso comune. Perché? Perché non esiste, non c'è una natura, una legge o un modello. Il mercato è quello che è qui e ora e perché è così? La risposta a questa domanda è molto semplice. Perché l'equilibrio di opinioni tra compratori e venditori in questo momento era così, questo è come appariva durante quest'ora, questo è come appariva durante la prossima. Beh, è tutta fantasia.... Filosofia!!!!
Scusa, amico, ma citerò dal famoso cartone animato "You're a balloon!!!!" (Perché? Perché il tuo esempio dimostra che non sai come usare questa analisi. Come mostrato nel tuo screenshot, MA finito con linee rosse, personalmente vedo potenziali obiettivi. E se lo disegnate come avete fatto voi, non c'è davvero nulla. Ma come vedete, l'analisi tecnica può essere non solo post factum.
Il problema dell'analisi tecnica è che considera sempre due scenari. Il mercato di solito richiede la risposta inequivocabile. Molti abitanti di questa zona usano il sistema AI proprio per questo scopo.
Un'altra questione è che avete menzionato il tema dei livelli. Ho provato a stipare i valori dei livelli in NS molto tempo fa, ma non ne è venuto fuori niente. Ma questo era allora. Ora il livello di conoscenza è completamente diverso e penso che l'argomento sia piuttosto prospettico. Ma prima formuliamo il problema. Chi per primo??????
Chi per primo??????
Devi comporre un mucchio di indicatori che formano livelli e cercare di determinare quale dei molti livelli rimbalzerà. Quindi, la classificazione dovrebbe funzionare.
È comprensibile che una volta che l'hai suggerito tu, dovrei iniziare anch'io.
Vogliamo che la rete ci dia il valore del livello - PRIMA del numero, ci impantaniamo con la normalizzazione e la successiva interpretazione inversa.
Costruiamo il livello in modo indipendente e la rete determina il suo significato - un compito abbastanza adatto, ma per questo abbiamo bisogno di un algoritmo per costruire i livelli (strategia di base). La costruzione manuale dei livelli è esclusa in quanto la raccolta di dati statistici per la formazione può essere soggetta a errori che finiranno per influenzare il risultato della formazione. Per determinare l'importanza avete bisogno di una struttura di rete complessa per la classificazione. Il compito è interessante ma come sottocompito del compito principale e più importante......
Avendo ottenuto il livello dalla strategia sottostante, determiniamo il suo stato come livello di supporto o di resistenza? sì o no? - questo è il compito fondamentale del lavoro con i livelli. Avendo ottenuto il livello, vogliamo sapere se è supporto o resistenza e non importa dove questo livello è sopra o sotto il prezzo. Dopo tutto, nel mercato si presume generalmente che se il livello è sopra, è resistenza, mentre se è sotto, è supporto. Qui rompiamo questo stereotipo usando l'AI. Avendo ricevuto il livello sotto il prezzo e definendolo come resistenza, ma non supporto, ci troveremo ad un prezzo migliore del livello di prezzo, che può essere preso come un segnale per la continuazione della tendenza. Vi darò un esempio e per questo tirerò fuori il mio antico, ma abbastanza ovvio indicatore di candele, che sa come formare i livelli.
Il pattern candlestick forma il livello. Se il livello viene sfondato, la linea diventa tratteggiata, come nell'esempio della "stella cadente", la resistenza è formata dal rosso e il supporto dal blu. Ora immaginate questa situazione.
al tempo dove si trova il numero uno, abbiamo identificato questa linea come supporto e l'abbiamo colorata di blu, poi si scopre che per tutto il tempo segnato in rosso siamo stati nella zona di prezzi migliori del livello e qualsiasi acquisto relativo a questo livello sarebbe stato redditizio, perché identificando il livello come supporto avremmo potenzialmente considerato la crescita del tasso come prospettiva e in questo caso avrebbe avuto ragione (la previsione ha funzionato) Ma non tutto è così semplice ahimè......