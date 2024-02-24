L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1025
Beh guarda, ti ho detto che non ti sto dando soluzioni preconfezionate, almeno per ora ....
In generale, cosa abbiamo tutti in comune nel commercio...? pensaci...
In realtà l'unica cosa che abbiamo in comune (a parte la paura e l'avidità :) )
E quell'unica cosa si chiama statistica. Il trader principiante guarda i grafici, guarda cosa è successo ieri, l'altro ieri, un mese fa, e il trader duro che sta già programmando, ottimizzando gli algoritmi sulla storia, il primo e il secondo trader stanno semplicemente cercando alcune cose statisticamente significative, come risultato il mercato "urterà" sia il primo che il secondo, che è divertente, ma è un vero modello))
Così con l'aiuto di reti neurali o altri MO si può simulare il comportamento di migliaia di commercianti con una precisione "sufficiente", così come la precisione dipende dalla qualità dell'algoritmo che avete scritto, intendo predittori e target
Che tipo di IL?
Che tipo di MO?
Algoritmi MOE - apprendimento automatico
e quello di destinazione?
Algoritmi MoD - apprendimento automatico
vedere la cosa....
MO è il lavoro di un algoritmo.
inciampare sul fatto che l'uscita dell'algoritmo è prevedibile.
tale nel mercato finanziario porta gradualmente a una perdita commisurata alla dimensione del deposito.
/Il prezzo sale/scende di un pip, un requote, l'ordine a mercato richiesto viene aperto, poi i pip scendono e c'è un altro sponsor nel mercato...
Sono fuori dal giro, di sicuro.
e ho anche pensato che tu lavori in modo diverso.
ma la strada è giusta
inciampare sul fatto che l'uscita dell'algoritmo è prevedibile.
quindi perché non usarlo?
e l'obiettivo?
è
Non lo so)) Non ho guardato affatto il mercato venerdì, il che è importante. I miei livelli sono prelevati in tempo reale, cioè un'ora o due o tre ore prima del rimbalzo.
Ho due tipi di livelli:
1) solo un normale rimbalzo locale, cioè un piccolo movimento all'interno del rumore
2) Un livello di tendenza, cioè un livello che inizia una tendenza, immediatamente o il giorno successivo, e solo dopo un po' si mostrerà sul grafico
Per esempio giovedì è iniziato il trend EUR, sapevo che sarebbe iniziato mercoledì pomeriggio
Il mio sistema differenzia tra questi due tipi di livelli, il mio sistema non intende la rete neurale ma la mia interpretazione dei suoi segnali
Qual è la parte difficile? Un rimbalzo dal limite inferiore del canale, era chiaro al cavallo).
beh, perché non usarlo?
Anche il NS sta guadagnando, e stranamente, a volte perde anche
cioè quando il segnale è generato al contrario, sarà di nuovo entrambi
naturalmente mytarmailS: perché usarlo?
)))) omg...
Perché non hai comprato? Sei più stupido di un cavallo?
Qual è l'obiettivo?
solo perché stiamo prevedendo
Naturalmente la mia risposta è: perché usarlo?
allora non c'è bisogno)
Voglio che iniziate a generare idee, non cercando di copiare le mie, vi ho mostrato la direzione e ho cercato di mostrare che ci sono soldi in quella direzione
e come sempre, tipico di ogni neurone, resta da aggiungere:
