L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1027
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Devi prendere un mucchio di indicatori che formano livelli e cercare di determinare da quale dei molti livelli si verificherà un rimbalzo. In altre parole, la classificazione dovrebbe funzionare qui.
È vero, un solo indicatore è sufficiente. Non avete bisogno di molto. Riassumerò quello che hai detto sul rimbalzo con una definizione corretta. Definisci che livello è. Supporto o resistenza (blu o rosso). Quindi, rimbalziamo dal supporto se è inferiore al prezzo e lo sfondiamo se è superiore. Dalla resistenza, rimbalziamo se è sopra il prezzo e la rompiamo se è sotto. Per essere più precisi....
Ma ogni livello può rivelarsi una puttana corrotta e cambiare il suo stato più volte, quindi come dovremmo gestire la cosa? Supponiamo di avere un livello che viene rotto ripetutamente e il cotier ci gira intorno come una goletta del Marchese. Cosa dobbiamo fare in questo caso?
La conclusione si suggerisce da sola, l'obiettivo per la NS dovrebbe avere questo aspetto per trarne profitto.
Dove la linea blu è sopra il tasso - compra. La linea rossa sotto la citazione - vendere. Di conseguenza, il livello ha cambiato il suo stato, ma al momento del cambiamento eri a un prezzo redditizio. Alla fine, il prezzo cambia il suo stato, ma al momento del cambiamento si era ad un prezzo vantaggioso. Ma naturalmente questo è molto e avendolo padroneggiato (lavorando con i livelli nel computer nazionale) possiamo ottenere un TS abbastanza buono, che andrà facilmente di livello in livello, partendo da quelli da cui è necessario e sfondando i livelli che lo richiedono. La cosa principale è la purezza dell'approccio alla ST in linea di principio. Non voglio fare errori. E ascoltare le tue versioni.....
Esatto, basta un solo indicatore. Non hai bisogno di un mucchio. E riassumo quello che hai detto sul rimbalzo con una definizione migliore. Definisci che livello è. Supporto o resistenza (blu o rosso). Quindi, rimbalziamo dal supporto se è inferiore al prezzo e lo sfondiamo se è superiore. Dalla resistenza, rimbalziamo se è sopra il prezzo e la rompiamo se è sotto. Per essere più precisi....
Bene, solo per condividere la mia esperienza - ho passato molto tempo a risolvere il problema di trovare un livello di rimbalzo (supporto/resistenza sono termini ridondanti qui, dando solo il vettore di movimento, che non è davvero importante), quindi ho usato esattamente il set di indicatori, e l'algoritmo ha usato diversi metodi per scegliere uno o un altro livello, tenendo conto anche della densità di questi livelli. L'ho usato per stimare il take profit. Non l'ho usato perché non stavo scommettendo su un conto reale, stavo solo lavorando su un progetto che non si è mosso per un anno. Ho pensato che sarebbe una buona idea cercare alcune indicazioni con l'aiuto del MO per identificare il livello in cui avverrà la correzione. Ci sono molti indicatori per questo scopo: pivot, gap, fib, livelli RSI, canale di deviazione standard, vari canali fluttuanti, ATR e così via. Il rimbalzo può venire da alcuni degli indicatori esistenti, ma la domanda è quale.
È comprensibile che visto che l'hai suggerito tu, dovrei iniziare anch'io......
Ecco uno schermo buono e corretto.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (trading e oltre)
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
Molte persone lo trovano difficile da credere, ma le ragioni dell'inversione di tendenza sull'eu erano dove ho disegnato, non agli estremi del grafico
Il mercato è molto bravo a fare scherzi alla testa ((
Sarà utile per iniziare?
Amico, se vuoi scusarmi, sto per citare il famoso cartone animato "Ball You're a dummy!!!!". (Perché?
Dude))) Scusa, ma se disegni delle curve su una riga generata casualmente e guardi qualsiasi obiettivo su di essa, allora sei di legno almeno fino alla vita :)
Prima di rispondere a un post, è una buona idea leggerlo.
Ho anche tenuto conto della densità di questi livelli.
Amico))) scusa ma se disegni delle curve su una riga generata casualmente e vedi dei bersagli su di essa allora sei di legno almeno fino alla vita :)
volete forzare a fare la cosa giusta, lo capisco.
esattamente renderlo
Ho una mente acida per riempire la scatola di indies (?), senza discussioni )))
Tuttavia, pensate che sia così facile, prendetelo e capite come farlo senza un grafico???? )))"Qui non basta vedere, qui bisogna pensare, qui bisogna fissare........" //+++
vuoi fare la cosa giusta.
Oh, andiamo, Renat... )) Lasciatemi spiegare di nuovo...
Ho generato una serie casuale (QUESTO NON E' IL PREZZO) con una componente di tendenza e l'ho dipinta con modelli di analisi tecnica, per mostrare che l'AT classica post factum può essere descritta anche dal random)), e che anche nel random questa specie di AT esiste, ma non è lì, è solo una proprietà delle serie con una componente di tendenza.Qualsiasi inversione può essere descritta da una figura di AT, sarà sempre un testa e spalle, o un doppio o triplo top, anche in Random, ma allo stesso tempo non dà nessuna proprietà predittiva a queste figure.
E Mikhail ha preso il randoms e mi ha detto - hai disegnato le linee sbagliate))) in un random, sai? sbagliato)) ahaha
Oh, merda, Renat... )) Te lo spiego di nuovo...
Ho generato una serie casuale (QUESTO NON È IL PREZZO) con una componente di tendenza e l'ho dipinta con modelli di analisi tecnica, per mostrare che l'AT classica post factum può anche descrivere il casuale)), e che anche nel casuale questa AT è un po' lì, ma non è lì, è solo una proprietà delle serie con una componente di tendenza.Qualsiasi inversione può essere descritta da una figura di AT, sarà sempre un testa e spalle, o un doppio o triplo top, anche in Random, ma allo stesso tempo non dà nessuna proprietà predittiva a queste figure.
e mikhail ha preso i randomi e mi ha detto, hai appena disegnato le linee sbagliate )))) in randomi vedi? sbagliato )) ahaha
Non sto discutendo.
hahaha
)
Mi chiedo se qualcuno sa come distinguere la differenza tra un BP generato casualmente e un prezzo reale, spiegare semmai...
Mi chiedo se qualcuno sa come distinguere la differenza tra un BP generato casualmente e uno reale, spiegare semmai...
Non so come