L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1024
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non c'è da sorprendersi, è così che va.
Come definire una folla,
qual è l'essenza della vostra logica
?
Beh guarda, ti ho detto che non darò soluzioni preconfezionate, almeno adesso ....
Se in generale, cosa abbiamo tutti in comune nel commercio...? Pensateci...
Infatti l'unica cosa che abbiamo in comune (a parte la paura e l'avidità :) )
E quell'unica cosa si chiama statistica. Il trader principiante guarda i grafici, guarda cosa è successo ieri, l'altro ieri, un mese fa, e il trader duro che sta già programmando, ottimizzando gli algoritmi sulla storia, il primo e il secondo trader stanno semplicemente cercando alcune cose statisticamente significative, come risultato il mercato "urterà" sia il primo che il secondo, che è divertente, ma è un vero modello))
Così con l'aiuto di reti neurali o altri MO è possibile simulare le azioni di migliaia di commercianti con una precisione "ragionevole", così come la precisione dipende dalla qualità dell'algoritmo che hai scritto, cioè predittori e target
Ho questa domanda, qual è l'obiettivo/risultato della tua previsione - avvenimento, prezzo o numero di pips al livello?
prezzo nel risultato finale
Beh guarda, ti ho detto che non ti sto dando soluzioni preconfezionate, almeno per ora ....
In generale, cosa abbiamo tutti in comune nel commercio...? pensaci...
In realtà l'unica cosa che abbiamo in comune (a parte la paura e l'avidità :) )
E quell'unica cosa si chiama statistica. Il trader principiante guarda i grafici, guarda cosa è successo ieri, l'altro ieri, un mese fa, e il trader duro che sta già programmando, ottimizzando gli algoritmi sulla storia, il primo e il secondo trader stanno semplicemente cercando alcune cose statisticamente significative, come risultato il mercato "urterà" sia il primo che il secondo, che è divertente, ma è un vero modello))
Così con l'aiuto di reti neurali o altri MO è possibile simulare le azioni di migliaia di commercianti con una precisione "sufficiente", così come la precisione dipende dalla qualità dell'algoritmo che hai scritto, voglio dire predittori e target
Per esempio, sull'EUR ho detto ieri del livello di 1,1685. Questo è il livello futuro dei prezzi.
Se avete lo stesso livello nella vostra scorta, allora la mia strategia e la vostra sono le stesse.
E recentemente, in uno dei thread, il 12 luglio, l'ho detto:
"Esempio - l'eva sarà a 1,1712, 1,1744, 100%"
È solo che la versione ad alta intensità di risorse della strategia funziona, mi piacerebbe che fosse più semplice...
Diciamo, alla vigilia, che ieri parlavo del livello di 1,1685. Questo è il livello futuro dei prezzi.
e recentemente, in uno dei thread, il 12 luglio ha detto questo:
"Esempio - l'eva sarà a 1,1712, 1,1744, 100%".
Questa è solo una variante ad alta intensità di risorse della strategia, voglio provare qualcosa di più semplice...
Eccellente precisione, che posso dire.
A proposito, tutto con me è anche ad alta intensità di risorse e non è facile finora, purtroppo(Ma il risultato è positivamente stabile e non ci sono ottimizzazioni, il che è una piccola vittoria
Eccellente precisione, che posso dire.
A proposito, tutto con me è ancora pieno di risorse e non è facile, purtroppo(
Beh, sto solo scherzando sull'uso intensivo di risorse, ovviamente, non stai dicendo nulla....
Sono d'accordo, non c'è bisogno di ottimizzazione.
Almeno un po' di luce è stata fatta ora.
cosa ne pensi di 1,1685?
Beh, la parte sulle risorse era un po' una battuta, ovviamente, ma non hai detto nulla.... Ho fatto un po' di luce su questo.
cosa ne pensi di 1,1685?
Non lo so)) Non ho guardato affatto il mercato venerdì, il che è importante. I miei livelli sono disegnati in tempo reale, cioè un'ora o due o tre ore prima del rimbalzo.
Ho due tipi di livelli:
1) solo un normale rimbalzo locale, cioè un piccolo movimento all'interno del rumore
2) Un livello di tendenza, cioè un livello che inizia una tendenza, immediatamente o il giorno successivo, e solo dopo un po' si mostrerà sul grafico
Per esempio giovedì è iniziato il trend EUR, sapevo che sarebbe iniziato mercoledì pomeriggio
Il mio sistema differenzia tra questi due tipi di livelli, il mio sistema non implica una rete neurale ma la mia interpretazione dei suoi segnali
Molte persone lo trovano difficile da credere, ma le ragioni dell'inversione di tendenza dell'eu erano dove ho disegnato, non agli estremi del grafico
Il mercato è molto bravo a prendere in giro(((.
Non lo so)) Non ho guardato affatto il mercato venerdì, il che è importante. I miei livelli sono disegnati in tempo reale, cioè un'ora o due o tre ore prima del rimbalzo.
Ho due tipi di livelli:
1) solo un normale rimbalzo locale, cioè un piccolo movimento all'interno del rumore
2) Un livello di tendenza, cioè un livello che inizia una tendenza, immediatamente o il giorno successivo, e solo dopo un po' si mostrerà sul grafico
Per esempio giovedì è iniziato il trend EUR, sapevo che sarebbe iniziato mercoledì pomeriggio
Il mio sistema differenzia tra questi due tipi di livelli, il mio sistema non implica una rete neurale ma la mia interpretazione dei suoi segnali
Sì, non è la rete neurale, e questo è vero di nuovo.
che dopo un po' di tempo il livello previsto sarà lì, anche questo è un vantaggio.
Che si possa capire il suddetto solo se si va in un certo modo, sono d'accordo.
e capisco cosa mi resta da fare, i mestieri della pagina precedente erano lì ma non con me ma li conoscevo chiaramente.
sarà )))
La strategia naturalmente suonata, in appena 2 delle vostre parole, il mio cuore sanguina, bene come non può essere capito (???) (non al mio proprio indirizzo), attraverso montagne di prog scritto viene
andi....
Non uso le statistiche, non cerco l'ipercomprato e l'ipervenduto.
Non cercando l'ipercomprato e l'ipervenduto.
Nemmeno io l'ho cercato, è spuntato da solo.
Nemmeno io l'ho cercato, è saltato fuori da solo.
Certo che lo farà, certo che lo farà.
)