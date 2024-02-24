L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1018
Zhenya:
MT-tester non può essere personalizzato, è anche una scatola nera, non si può nemmeno testare se funziona correttamente, e la velocità è ancora ordini di grandezza inferiore a quella che si può personalizzare da soli, soprattutto con semplici opzioni di ottimizzazione. Beh, come dire questo ... in breve, non sarete presi sul serio con "advisor" a qualsiasi piattaforma pubblica, e C++ dll è usato ugualmente in Rentech e Goldmansax.
La cosa principale è che tutto deve essere automatico, quindi l'ho collegato e controllato con il tester in futuro quando arriva e ho ottenuto il risultato sotto forma di equità.
La contraddizione - sfiducia nel tester, da un lato, e speranza nel tester, dall'altro.
Conclusione - avete un tester unico, super obiettivo e veloce.
Spero che non agitiate tutti a scrivere un tester simile, perché è un argomento completamente diverso e ampio.
In questo caso due opzioni sono possibili, o condividerete questo tester, per testare oggettivamente i modelli con tutti i concorrenti o riconosceremo i vostri modelli in anticipo come il meglio del meglio perché abbiamo già capito che il vostro tester personale non vi deluderà:)
C'è un tester, naturalmente, condividere non è affatto un peccato - è un algoritmo abbastanza semplice che anche il fatto stesso di chiedere di condividerlo mi sorprende))
Non c'è contraddizione e non c'è speranza.
Ma non c'è alcun interesse nei vostri algoritmi come in quelli dei vostri compagni sul forum chiuso se le vostre scatole nere secondo qualche compito e principio sconosciuto disegneranno solo bei grafici azionari, anche se sono sostenuti da racconti poetici di sistemi avanzati MoD, miliardi di verde e magnati della finanza.
1. Mi piacerebbe conoscere questi metodi. Altrimenti, sto reinventando di nuovo la bicicletta (ho già abbozzato l'ideologia), e se tutto è già stato fatto prima di noi...
2. Capisco. Ma irragionevole.
C'è molto su questo argomento in questi articoli.
Vladimir, ci sono metodi di "selezione futura" (o qualcosa del genere) ma applicabili a BP? È l'algoritmo che analizza la BP e può escludere o aggiungere qualcosa per rendere la previsione migliore, google non potrebbe aiutarmi(
Non facciamo altro che serie temporali. No?
E ci sono molti metodi, non solo di selezione ma anche di creazione. C'è un'intera nuova sezione Caratteristiche dell'ingegneria. Guarda diversi articoli dove è stato discusso in dettaglio.
Buona fortuna
Ivan Negreshniy:
Esattamente nessuna speranza se non si capisce che è possibile valutare, confrontare e condividere gli algoritmi di trading MI solo nel contesto del loro strumento di misurazione delle prestazioni - tester, e dato che ti fidi solo del tuo, mi sono offerto di condividerlo.
Ma non c'è interesse per i vostri algoritmi e gli algoritmi dei vostri compagni sul forum chiuso, se le vostre scatole nere secondo nessuno conosce lo scopo e il principio disegneranno solo bei grafici azionari, anche se sono sostenuti da storie poetiche su sistemi MO avanzati, miliardi di denaro e magnati della finanza.
Perché vi offendete così in fretta? Naturalmente era una battuta sui "miliardi di dollari", non lo capite? Ti ho detto che posso condividere l'algoritmo del tester se ne hai bisogno, nessun problema. Non uso MT tester da molto tempo, è possibile caricare file csv arbitrari su di esso ora? È molto essenziale come controllare se funziona correttamente, se no... sai cosa...
Io non commercio affatto con il forex d'azzardo, lavoro con i forti e le criptovalute, il mio mt-tester non ha nulla a che fare con esso, ma so per certo che il mio tester funziona molto vicino al reale, considerando l'errore di esecuzione e l'attività di liquidità nel mercato delle scommesse. Sto usando il Forex come tipo di dati, anche se avere previsioni deboli su Major e Indici può aiutare molto nella previsione di B-Shares e anche un po' di Crypto.
È divertente, la gente scrive qualcosa su un tester senza nemmeno preoccuparsi di familiarizzare con le sue funzionalità. Senza contare che in mql si può anche scrivere il proprio tester e un tester dentro un tester.
Da dove vengono i "costruttori di macchine" su questo forum e a quale scopo, mi chiedo solo
Forse hai ragione, guarderò questo forum tra 2-3 anni quando arriverà una nuova generazione di plummers, chissà, forse saranno più intelligenti, anche se ... Ne dubito fortemente. Astalavista perdenti! Scrivi articoli e vendi $50 di rakeback!
buon viaggio )
