Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 140
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sul test delle strategie di trading
Prelievo su carta bancaria: qualcuno ha esperienza utile?
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
Ho provato con un'altra carta di debito. Ho notato che il sistema utilizzato da MetaQuotes è"UnLimit".
Il loro sito web ha una pagina "Copertura", e il Nord America NON è incluso, quindi questa è probabilmente la risposta per me.
Se avete problemi con il prelievo della carta, controllate se il vostro paese è elencato:
Ciao,
Paypal rimosso e webmoney inviato errore!
Che cos'è questo errore?
"Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".
Alla fine ho avuto successo con una carta di debito della ICICI Bank, come indicato da Nitin, e l'importo è arrivato istantaneamente sul mio conto bancario in India.
Sembra che ci siano alcune carte che funzionano e altre che non funzionano. Nitin mi ha detto che sulla carta di debito ICICI bank c'è una funzione chiamata rimessa interna che ho attivato per impostazione predefinita e che è ciò che ha permesso di ottenere questo pagamento.
Spero che questo aiuti le persone bloccate con i soldi su mql5
Non divulgate informazioni private e sensibili in un forum pubblico. Non avete alcun riguardo per la vostra privacy e sicurezza?
Ho modificato il tuo post e offuscato alcune informazioni.
Non divulgate informazioni private e sensibili in un forum pubblico. Non avete alcun riguardo per la vostra privacy e sicurezza?
Ho modificato il tuo post e offuscato alcune informazioni.
è solo uno screenshot che è già stato fatto per il pagamento, grazie.
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -
Cosa? Siete in grado di prelevare con PayPal?
Di solito prelevavo con PayPal, ma per qualche motivo è stato rimosso per me
.
Ho chiesto al Service Deck
Comprare hanno detto che non è più disponibile... Ho pensato che era per tutti.
Come possono rimuovere solo per me senza alcuna spiegazione
Cosa? Voi ragazzi potete prelevare con PayPal??
io di solito prelevavo con PayPal per qualche motivo è stato rimosso per me
ho chiesto al servizio Deck
Buy mi hanno detto che non era più disponibile. Ho pensato che fosse per tutti.
Come possono rimuovere solo per me Senza alcuna spiegazione
In questa discussione o in un'altra recente discussione è stato detto che l'opzione paypal era un blocco "più permanente". Ma possono rimuovere qualsiasi opzione di pagamento, in base al paese e al luogo in cui hai aperto il tuo profilo, proprio come tutti i servizi di pagamento online che ho usato negli ultimi quindici anni.
PayPal non è più disponibile per tutti ...