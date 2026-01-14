Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 140

Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19

Ho provato con un'altra carta di debito. Ho notato che il sistema utilizzato da MetaQuotes è"UnLimit".

Il loro sito web ha una pagina "Copertura", e il Nord America NON è incluso, quindi questa è probabilmente la risposta per me.

Se avete problemi con il prelievo della carta, controllate se il vostro paese è elencato:



 

Ciao,

Paypal rimosso e webmoney inviato errore!

Che cos'è questo errore?

"Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".

 

Alla fine ho avuto successo con una carta di debito della ICICI Bank, come indicato da Nitin, e l'importo è arrivato istantaneamente sul mio conto bancario in India.

Sembra che ci siano alcune carte che funzionano e altre che non funzionano. Nitin mi ha detto che sulla carta di debito ICICI bank c'è una funzione chiamata rimessa interna che ho attivato per impostazione predefinita e che è ciò che ha permesso di ottenere questo pagamento.

Spero che questo aiuti le persone bloccate con i soldi su mql5


 
Non divulgate informazioni private e sensibili in un forum pubblico. Non avete alcun riguardo per la vostra privacy e sicurezza?

Ho modificato il tuo post e offuscato alcune informazioni.

 
è solo uno screenshot che è già stato fatto per il pagamento, grazie.

 

Reconsider Paypal -

Cosa? Siete in grado di prelevare con PayPal?

Di solito prelevavo con PayPal, ma per qualche motivo è stato rimosso per me
Ho chiesto al Service Deck



Comprare hanno detto che non è più disponibile... Ho pensato che era per tutti.
Come possono rimuovere solo per me senza alcuna spiegazione

 
In questa discussione o in un'altra recente discussione è stato detto che l'opzione paypal era un blocco "più permanente". Ma possono rimuovere qualsiasi opzione di pagamento, in base al paese e al luogo in cui hai aperto il tuo profilo, proprio come tutti i servizi di pagamento online che ho usato negli ultimi quindici anni.

 
L'importante è che la banca accetti di elaborare il deposito.
 
PayPal non è più disponibile per tutti ...

 
È possibile attendere un po' prima di riprovare.
