Anch'io ho un messaggio di errore

 

Ho chiesto al team di supporto di webmoney e mi hanno detto che "nulla è stato rifiutato dal lato webmoney e c'è un problema in mql5.com".


Ambrose Grimes #: Puoi aspettare un po' prima di riprovare.

Ho riprovato ma ancora "Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: anch'io ho ricevuto il messaggio di errore

Hai ricevuto esattamente questo errore:"Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".

 

ieri stesso messaggio ma ora questo


Ho già usato lo stesso portafoglio molte volte con successo

 
Elif Kaya #:

Ho chiesto al team di supporto di webmoney e mi hanno detto che "nulla è stato rifiutato dal lato webmoney e c'è un problema in mql5.com".


Ho provato di nuovo ma ancora "Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".

Avete ricevuto esattamente questo errore:"Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".

è la prima volta che usi webmoney o l'hai già usato in passato?

 
Ora ho esattamente lo stesso messaggio
Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: ieri stesso messaggio ma ora questo. Ho già usato lo stesso portafoglio molte volte con successo

... solo una volta ogni 24 ore


 
Fernando Carreiro #:

... solo una volta ogni 24 ore


questo messaggio ieri, ma ora
Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

è la prima volta che usi webmoney o l'hai già usato in passato?

E' la prima volta, qualche idea?

 
Elif Kaya #:

È la prima volta, qualche idea?

L'ho usato molte volte, ma questo messaggio è nuovo per me.
 
Fernando Carreiro #:

... solo una volta ogni 24 ore


Ciao Fernando,

Sei a conoscenza di questo errore?

rifiutato

Non c'è nessun problema da parte di webmoney, non hanno mai ricevuto o rifiutato.

