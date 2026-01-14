Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 141
Anch'io ho un messaggio di errore
Ho chiesto al team di supporto di webmoney e mi hanno detto che "nulla è stato rifiutato dal lato webmoney e c'è un problema in mql5.com".
Ho riprovato ma ancora "Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".
Hai ricevuto esattamente questo errore:"Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo".
ieri stesso messaggio ma ora questo
Ho già usato lo stesso portafoglio molte volte con successo
è la prima volta che usi webmoney o l'hai già usato in passato?
... solo una volta ogni 24 ore
E' la prima volta, qualche idea?
Ciao Fernando,
Sei a conoscenza di questo errore?
Non c'è nessun problema da parte di webmoney, non hanno mai ricevuto o rifiutato.