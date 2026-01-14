Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 139
Non funziona più, qualcuno può aiutarmi per favore?
Le reti di carte di credito, come Visa e Mastercard, gestiscono database noti come Terminated Merchant Files (TMF) che contengono informazioni sui conti che sono stati chiusi dai processori di carte di credito in tutto il mondo a causa di elevati chargeback o di violazioni delle regole del marchio della carta.
Ad esempio, MATCH è l'acronimo di Mastercard Alert to Control High-risk Merchants system. MATCH è il database di Mastercard dei Terminated Merchant Files (TMF) che contiene informazioni sui conti chiusi dai processori di carte di credito di tutto il mondo per elevati chargeback o violazioni delle regole del marchio.
Anche PayPal opera in modo analogo.
Per questioni finanziarie, contattare il Service Desk - https://www.mql5.com/en/contact.
Quando si va al Service Desk. Vi dicono di andare al forum. Quando si arriva al forum, i moderatori dicono di rivolgersi al service desk ?????.
Questo non è corretto! Le questioni finanziarie sono sempre state gestite dal service desk e lo si legge anche quando si inizia la procedura.
Ho fatto ulteriori ricerche riguardo al post #775.
Se Visa, Mastercard e PayPal hanno aggiunto Metaquotes alla lista dei commercianti terminati, le banche e i processori di pagamento non sono obbligati a comunicare a Metaquotes che Metaquotes è stata aggiunta alla lista. Inoltre, l'elenco è privato e non visibile al pubblico. In questo caso, né il forum, né il Service Desk, né Metaquotes stessa possono risolvere il problema internamente. Metaquotes potrebbe pregare una banca o un elaboratore di divulgare lo stato della lista. Il risultato finale è che Metaquotes avrebbe bisogno dell'aiuto di un avvocato abilitato all'elaborazione dei pagamenti per uscire dall'elenco. E anche in questo caso non è garantito il successo. Praticamente tutti gli esercenti che figurano nell'elenco degli Esercenti terminati vi figurano a causa della loro incapacità di rispettare i termini del contratto di elaborazione dei pagamenti.
In passato ho avuto problemi finanziari (3 volte) e sono stato in grado di navigare nel "bot" e poi di lasciare un messaggio affinché un "umano" rispondesse in seguito.
Sono d'accordo che è stato un po' contorto, ma non è stato impossibile, né così difficile. La risposta dipende ovviamente dal problema e dal caso specifico di ciascuno.
Quindi, no, non sto dando false speranze a nessuno, perché ho avuto l'esperienza in prima persona.
Inoltre, noi moderatori siamo utenti normali come voi. Non siamo dipendenti e non veniamo nemmeno pagati.
Prima di tutto, buona fortuna nel superare il bot del servizio di assistenza. L'addetto fornirà una risposta generica e poi vi dirà di consultare il forum perché non può fare nulla. Questo moderatore sta dando false speranze alle persone. La realtà è che il servizio di assistenza non può aiutarvi quando le vostre carte bancarie sono incompatibili con il loro oscuro fornitore di pagamenti. La persona che lavora al Service Desk vi dirà che si occupa solo di questioni finanziarie relative a errori o controversie nelle transazioni finanziarie, cioè pagamenti che sono andati effettivamente a buon fine, NON di problemi con carte bancarie incompatibili. L'ho sperimentato in prima persona. C'è un'evidente disparità in termini di ciò che dovrebbe accadere e ciò che effettivamente accade. O forse sono stato sfortunato e ho interagito con la persona sbagliata al banco di assistenza. Non lo so.
Potete contattarli con un messaggio. Li ho contattati e ho chattato per 2 settimane su questo argomento, ma a loro non interessa. Ripetono lo stesso mantra sull'utilizzo di un'altra carta e la gente si ritrova con i soldi bloccati fino a 3k.
