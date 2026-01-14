Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 135
Ciao amici... Qualcuno sa esattamente quando PayPal tornerà? Qualcuno è riuscito a contattare l'amministratore per avere informazioni in merito? Molte persone stanno affrontando problemi e sono preoccupate, ma credo che non abbiamo ancora una risposta chiara.
Secondo Fernando, PayPal non tornerà. Vedi il suo post #711.
Non avete già visto la risposta nel post #694 e i miei commenti successivi nei post #698 e #711?
Sì, ho appena visto la sua risposta. Ora, cosa devo fare? Senza PayPal non posso operare sul sito. Sarebbe fantastico se riuscissimo a convincere gli amministratori del sito a consentire i prelievi tramite criptovaluta. Pensa che ci sia un modo per farlo? Perché sembra che PayPal potrebbe non essere disponibile per molto tempo.
Non sono d'accordo. Ho provato a usare Webmoney ma la transazione fallisce sempre.
Siamo utenti normali come lei. Non siamo in grado di rispondere per MetaQuotes, quindi, perché non contatta il Service Desk e chiede direttamente a loro?
Ok, grazie.
Trovo strano che parecchi utenti si lamentino qui, su un forum che è per gli utenti, da parte degli utenti, e anche moderato da utenti normali, che non possono parlare a nome di MetaQuotes.
Eppure, pochi sembrano voler fare ciò che è più logico (e utile), ovvero contattare il Service Desk e chiedere chiarimenti sul problema, e istruzioni su come risolverlo o trovare un work-around.
Sembra che, invece di cercare di trovare una possibile soluzione, la maggior parte sia interessata solo a trovare un pubblico per le proprie "lamentele".
Ho contattato il desk, ma volevo solo sapere se qualcuno ne sa di più. Inoltre, si tratta di una preoccupazione valida, visto che si tratta di denaro.