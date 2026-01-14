Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 133
Mi sorprende dirlo, ma Webmoney (WM) è davvero molto utile. Potrebbe infatti essere più utile di Paypal (PP), e non fraintendetemi, anch'io mi sono arrabbiato quando PP è "scomparso". Ma WM offre servizi che PP non offre. Come Crypto, PP permette solo ai clienti statunitensi di scambiare fiat con Crypto, WM ti permette di farlo subito, e puoi prelevare crypto dal tuo portafoglio WM in un portafoglio privato che hai.
WM è in realtà un fuoco.
Figura 1: Le attuali opzioni di prelievo
Sono fiducioso che MQL troverà una soluzione per la maggior parte dei suoi bravi venditori qui sul mercato! Ci conto :)
Sembra che sia finita per i venditori americani. Tutti i miei prodotti, i miei soldi bloccati e i miei dati qui nel corso degli anni. Come affrontare una cosa del genere?
Utilizzare Visa/MasterCard abilitata alle transazioni internazionali e prelevare utilizzando UnLimint, precedentemente chiamato CardPay.
Se si riceve un errore del tipo "Il sistema di pagamento delle carte bancarie ha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli". Questo significa che la vostra banca ha rifiutato il pagamento a causa del suo sistema antifrode. Questo non è un problema di MQL, ma è un problema della vostra banca che rifiuta il pagamento. Avvisate la vostra banca per rimuovere questa restrizione o riprovate dopo 24 ore. Se continuate a ricevere lo stesso messaggio, significa che dovete provare con un'altra carta che funzioni. Se il pagamento è andato a buon fine e non è stato accreditato in banca, contattare il servizio di assistenza per ottenere il numero RRN da mostrare alla banca per ulteriori indagini.
Utilizzate Visa/MasterCard abilitata alle transazioni internazionali e prelevate con UnLimint, precedentemente chiamata CardPay.
Lo so e l'ho fatto. Non è possibile prelevare su una carta di debito
non siete negli Stati Uniti
VISA e Mastercard non dipendono da paesi o da operatori di carte locali. Questo è il requisito principale per effettuare transazioni. Il Paese non è un problema, perché anch'io ho avuto lo stesso problema. Potete provare con un'altra carta bancaria o utilizzare una carta prepagata, una carta di debito o una carta di credito. Anch'io ho avuto lo stesso problema e il problema era la banca.
Ho fatto tutto quello che hai detto. Le carte di credito non accettano depositi sotto forma di prelievi, nessuna lo fa. Non sai nemmeno se il paese è un problema.
la tua banca ti permette di gestire le tue carte online?
In Europa abbiamo delle impostazioni per consentire le transazioni online e simili, forse nella vostra è disattivato?