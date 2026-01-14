Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 134
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
la vostra banca vi permette di gestire le vostre carte online?
In Europa abbiamo delle impostazioni per consentire le transazioni online e simili, forse nella vostra è disattivato?
No, non è così
Sto anche lottando per prelevare fondi con le carte e finora non ho avuto successo.
Ieri ho prelevato fondi tramite WebMoney, ma ho perso un importo significativo a causa delle tasse e delle commissioni di conversione.
Per quanto riguarda i bonifici bancari, il minimo di 3.000 USD li rende irrealistici per i freelance o per chiunque non guadagni una cifra significativa dalla vendita di prodotti sul marketplace.
Abbiamo bisogno di riavere PayPal. A mio parere, le altre opzioni sono del tutto inadeguate.
Sto anche lottando per prelevare fondi con le carte e finora non ho avuto successo.
Ieri ho prelevato fondi tramite WebMoney, ma ho perso un importo significativo a causa delle tasse e delle commissioni di conversione.
Per quanto riguarda i bonifici bancari, il minimo di 3.000 USD li rende irrealistici per i freelance o per chiunque non guadagni una cifra significativa dalla vendita di prodotti sul marketplace.
Abbiamo bisogno di riavere PayPal. A mio parere, le altre opzioni sono del tutto inadeguate.
Hanno bisogno di criptovalute.
VISA e Mastercard non dipendono da paesi o da operatori di carte locali. Questo è il requisito principale per effettuare transazioni. Il Paese non è un problema, poiché ho affrontato lo stesso problema. Potete provare con un'altra carta bancaria o utilizzare una carta prepagata, una carta di debito o una carta di credito. Ho avuto lo stesso problema e il problema era con la carta di credito.
Hanno bisogno di criptovaluta.
Sono d'accordo con te. Non capisco come ci siano 12 opzioni per depositare e 3 per prelevare. Devono essere aggiunte almeno altre opzioni. Spero che ci stiano lavorando dietro le quinte.
Sono d'accordo con te. Non capisco come ci siano 12 opzioni per depositare e 3 per prelevare. Devono essere aggiunte almeno altre opzioni. Spero che ci stiano lavorando dietro le quinte.
Semplice. Meta Quotes è interessata a chi spende soldi qui più che a chi guadagna qui, anche se i venditori e i freelance sono una delle ragioni per cui spendono soldi qui. Semplicemente non gli interessa. Rendono spesso paypal non disponibile e non lo pubblicizzano nemmeno, basta andare a prelevare e si viene colti di sorpresa. Non mi faccio più sorprendere. Aspetto e basta, se dopo un po' di tempo non torna come al solito, allora mi rompo la testa.
non siete negli Stati Uniti
Sono un po' confuso/preoccupato. Sono negli Stati Uniti ma non ho mai effettuato un prelievo.
Ricordo di aver inserito i miei dati bancari al momento della registrazione del Market Seller.
Sta dicendo che l'opzione della carta di debito viene visualizzata ma non funziona?
Semplice. Meta Quotes è interessata a chi spende qui più che a chi guadagna qui, anche se i venditori e i freelance sono uno dei motivi per cui spendono qui. Semplicemente se ne fregano. Rendono spesso paypal non disponibile e non lo pubblicizzano nemmeno, basta andare a prelevare e si viene colti di sorpresa. Non mi faccio più sorprendere. Aspetto e basta, se dopo un po' di tempo non torna come al solito, allora mi rompo la testa.
Questo ha senso, e sicuramente fa scattare un campanello d'allarme. Speriamo per il meglio e che PayPal torni presto.
Semplice. Meta Quotes è interessata a chi spende qui più che a chi guadagna qui, anche se i venditori e i freelance sono uno dei motivi per cui spendono qui. Semplicemente se ne fregano. Rendono spesso paypal non disponibile e non lo pubblicizzano nemmeno, basta andare a prelevare e si viene colti di sorpresa. Non mi faccio più sorprendere. Aspetto e basta, se dopo un po' di tempo non torna come al solito, allora mi rompo la testa.
Sì, PayPal limita i venditori che sono coinvolti in troppe controversie. I venditori più grandi tendono ad avere più controversie. E MQ è... piuttosto grande. Immaginate tutti i venditori del mercato nel mondo, ognuno dei quali vende uno o più prodotti software "una tantum", insieme all'enorme quota di mercato di MQ.
questo è irrilevante.