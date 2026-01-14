Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 134

Lorentzos Roussos #:

la vostra banca vi permette di gestire le vostre carte online?

In Europa abbiamo delle impostazioni per consentire le transazioni online e simili, forse nella vostra è disattivato?

No, non è così

 

Sto anche lottando per prelevare fondi con le carte e finora non ho avuto successo.

Ieri ho prelevato fondi tramite WebMoney, ma ho perso un importo significativo a causa delle tasse e delle commissioni di conversione.

Per quanto riguarda i bonifici bancari, il minimo di 3.000 USD li rende irrealistici per i freelance o per chiunque non guadagni una cifra significativa dalla vendita di prodotti sul marketplace.

Abbiamo bisogno di riavere PayPal. A mio parere, le altre opzioni sono del tutto inadeguate.

 
Pedro Potter #:

Hanno bisogno di criptovalute.

 
Rajesh Kumar Nait #:
VISA e Mastercard non dipendono da paesi o da operatori di carte locali. Questo è il requisito principale per effettuare transazioni. Il Paese non è un problema, poiché ho affrontato lo stesso problema. Potete provare con un'altra carta bancaria o utilizzare una carta prepagata, una carta di debito o una carta di credito. Ho avuto lo stesso problema e il problema era con la carta di credito.
Thomas Bradley Butler #:

Hanno bisogno di criptovaluta.

Sono d'accordo con te. Non capisco come ci siano 12 opzioni per depositare e 3 per prelevare. Devono essere aggiunte almeno altre opzioni. Spero che ci stiano lavorando dietro le quinte.

 
Presley Annais Tatenda Meck #:

Semplice. Meta Quotes è interessata a chi spende soldi qui più che a chi guadagna qui, anche se i venditori e i freelance sono una delle ragioni per cui spendono soldi qui. Semplicemente non gli interessa. Rendono spesso paypal non disponibile e non lo pubblicizzano nemmeno, basta andare a prelevare e si viene colti di sorpresa. Non mi faccio più sorprendere. Aspetto e basta, se dopo un po' di tempo non torna come al solito, allora mi rompo la testa.

 
Thomas Bradley Butler #:
non siete negli Stati Uniti

Sono un po' confuso/preoccupato. Sono negli Stati Uniti ma non ho mai effettuato un prelievo.

Ricordo di aver inserito i miei dati bancari al momento della registrazione del Market Seller.

Sta dicendo che l'opzione della carta di debito viene visualizzata ma non funziona?

prelievo con carta di debito

 
Samuel Manoel De Souza #:

Questo ha senso, e sicuramente fa scattare un campanello d'allarme. Speriamo per il meglio e che PayPal torni presto.

 
Samuel Manoel De Souza #:

Se leggete gli screenshot dei post precedenti nel forum, scoprirete che è stata una decisione di PayPal e non di MQL a causare la rimozione di paypal.

 
Rajesh Kumar Nait #:
Se leggete gli screenshot dei post precedenti nel forum, scoprirete che è stata la decisione di PayPal e non quella di MQL a causare la rimozione di paypal.

Sì, PayPal limita i venditori che sono coinvolti in troppe controversie. I venditori più grandi tendono ad avere più controversie. E MQ è... piuttosto grande. Immaginate tutti i venditori del mercato nel mondo, ognuno dei quali vende uno o più prodotti software "una tantum", insieme all'enorme quota di mercato di MQ.

 
Rajesh Kumar Nait #:
Se leggete gli screenshot dei post precedenti nel forum, scoprirete che è stata la decisione di PayPal e non quella di MQL a causare la rimozione di paypal.

questo è irrilevante.

