Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 142
L'ho già usato molte volte, ma questo messaggio è nuovo per me.
Quindi forse il service desk ha ricevuto il nostro problema e ci sta lavorando.
Ho già inviato loro un messaggio, siete in contatto con loro?
Sì, ho inviato anche io.
Alla fine ho avuto successo con la carta di debito di ICICI Bank, come indicato da Nitin, e l'importo è arrivato istantaneamente sul mio conto bancario in India.
Sembra che ci siano alcune carte che funzionano e altre che non funzionano. Nitin mi ha detto che sulla carta di debito ICICI bank c'è una funzione chiamata rimessa interna che ho attivato per impostazione predefinita e che è ciò che ha permesso di ottenere questo pagamento.
Spero che questo aiuti le persone bloccate con i soldi su mql5
Sempre felice di aiutare!
Per chiunque in India abbia problemi di prelievo, questo è il modo più veloce per ottenere i fondi.
Ho caricato 10 USD ... Da Webmoney... E ho provato a prelevare di nuovo ... ma mi viene rifiutato ....itsignifica che Mql permette di prelevare solo denaro guadagnato? Qualcuno potrebbe per favore chiarire
sì.
Sì, solo il denaro guadagnato può essere prelevato. È spiegato nella pagina web in cui si effettua il prelievo. Fa parte della procedura antiriciclaggio.
Contattate il Service Desk e spiegate le ragioni per cui volete prelevare i fondi che avete appena depositato.
Sto iniziando a preoccuparmi per come viene gestita questa situazione. finanziariamente sono sull'orlo del collasso qui un mese intero senza accesso ai miei soldi e qualsiasi sviluppatore con un traffico elevato attraverso il proprio negozio sa che è un lavoro a tempo pieno gestire ogni richiesta e messaggio e fornire un servizio clienti nel modo giusto, non è più un lavoro a quel punto, diventa la tua base finanziaria. e senza il duro lavoro che i venditori fanno per mantenere l'attenzione e le vendite, perderemo tutti la capacità di fornire quel servizio come è necessario. mql non lo capisce? i venditori e gli acquirenti sono ciò che mantiene mql5 in testa al mercato EA in tutto il mondo. credo che meritiamo una risposta e merito di non sentirmi dire sempre la stessa cosa quando è molto più importante per molti di noi perché è la nostra fonte di reddito, è ciò che facciamo per vivere.... Abbiamo bisogno dell'attenzione di MQL e di una soluzione.
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
webmoney funziona ora con o si utilizza un altro metodo grazie