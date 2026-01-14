Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 143

Nuovo commento
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

webmoney funziona ora con o si utilizza un altro metodo grazie

Salve, ricevo ancora l'errore "rifiutato".

 
Elif Kaya #:

Salve, ricevo ancora l'errore "rifiutato".

Anche io, ma ho già ritirato l'utilizzo prima di circa 8 giorni fa, non so cosa sia successo.

Ti hanno risposto o no?

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

webmoney funziona ora con o si utilizza un altro metodo grazie

Anch'io, ma mi sono già ritirato qui usandolo prima di circa 8 giorni fa, non so cosa sia successo.

Ti hanno risposto o no?

Potrebbero esserci dei malfunzionamenti temporanei nel sistema o da parte della vostra banca.
 
Luck Moden #:
Potrebbero verificarsi guasti temporanei nel sistema o da parte della vostra banca.
il prelievo con webmoney funziona bene con voi?
 

Ho provato a prelevare su Webmoney... ho guadagnato denaro... ma ho lo stesso problema

Il sistema di pagamento Webmoneyha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli.

 
Elif Kaya #:

Sì, ho inviato anch'io.

ti hanno risposto
 

stesso messaggio

[Eliminato]  
Ciao a tutti, ho lo stesso problema ''Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli''. Tuttavia, ho contattato Webmoney e hanno affermato che tutto è a posto con il conto, il problema non è dalla parte della banca. Ho provato a prelevare dalla scorsa settimana, senza successo. Ho aperto un ticket con il team di MQL5 poiché il problema non dipende dalla banca.
 
Daniel Matos De Paula #:
Ciao a tutti, ho lo stesso problema ''Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli''. Tuttavia, ho contattato Webmoney e hanno affermato che tutto è a posto con il conto, il problema non è dalla parte della banca. Ho provato a prelevare dalla scorsa settimana, senza successo. Ho aperto un ticket con il team di MQL5 poiché il problema non dipende dalla banca.
Anch'io ho prelevato l'ultima volta il 28/1
ma ora questo messaggio di rifiuto
[Eliminato]  
Il problema è stato risolto e funziona.
1...136137138139140141142143144145146147148149150...184
Nuovo commento