Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 143
webmoney funziona ora con o si utilizza un altro metodo grazie
Salve, ricevo ancora l'errore "rifiutato".
Anche io, ma ho già ritirato l'utilizzo prima di circa 8 giorni fa, non so cosa sia successo.
Ti hanno risposto o no?
Anch'io, ma mi sono già ritirato qui usandolo prima di circa 8 giorni fa, non so cosa sia successo.
Potrebbero verificarsi guasti temporanei nel sistema o da parte della vostra banca.
Ho provato a prelevare su Webmoney... ho guadagnato denaro... ma ho lo stesso problema
Il sistema di pagamento Webmoneyha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli.
Sì, ho inviato anch'io.
stesso messaggio
Ciao a tutti, ho lo stesso problema ''Il sistema di pagamento Webmoney ha rifiutato l'operazione di prelievo. Si prega di contattare la banca che ha emesso la carta per i dettagli''. Tuttavia, ho contattato Webmoney e hanno affermato che tutto è a posto con il conto, il problema non è dalla parte della banca. Ho provato a prelevare dalla scorsa settimana, senza successo. Ho aperto un ticket con il team di MQL5 poiché il problema non dipende dalla banca.