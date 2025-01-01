- MathProbabilityDensityBinomial
MathProbabilityDensityBinomial
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale con i parametri N e P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
double MathProbabilityDensityBinomial(
double MathProbabilityDensityBinomial(
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale con i parametri N e P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dbinom() in R.
bool MathProbabilityDensityBinomial(
bool MathProbabilityDensityBinomial(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
n
[in] Parametro della distribuzione (numero di test).
p
[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.