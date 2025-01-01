DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCRedBlackTree<T>Find 

Find

Cerca il verificarsi di un valore specificato in un albero rosso-nero.

CRedBlackTreeNode<T>* Find(
    value     // il valore ricercato
   );

Parametri

value

[in]  Il valore cercato.

Valore di ritorno

Restituisce un puntatore al nodo trovato contenente il valore di ricerca in caso di successo, altrimenti NULL.