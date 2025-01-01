MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCRedBlackTree<T>Find AddCountRootContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveRemoveMinRemoveMaxFindFindMinFindMax Find Cerca il verificarsi di un valore specificato in un albero rosso-nero. CRedBlackTreeNode<T>* Find( T value // il valore ricercato ); Parametri value [in] Il valore cercato. Valore di ritorno Restituisce un puntatore al nodo trovato contenente il valore di ricerca in caso di successo, altrimenti NULL. RemoveMax FindMin