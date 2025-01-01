MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCKeyValuePair<TKey,TValue>Equals KeyValueCloneCompareEqualsHashCode Equals Controlla se la coppia corrente chiave/valore e quella specificata sono uguali. bool Equals( CKeyValuePair<TKeyTValue>* pair // la coppia da confrontare ); Parametri *pair [in] La coppia da confrontare Valore di ritorno Restituisce true se le coppie chiave/valore sono uguali, altrimenti false. Note Le coppie chiave/valore vengono confrontate in base alle loro chiavi. Compare HashCode