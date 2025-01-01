DocumentazioneSezioni
Equals

Controlla se la coppia corrente chiave/valore e quella specificata sono uguali.

bool Equals(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // la coppia da confrontare
   );

Parametri

*pair

[in] La coppia da confrontare

Valore di ritorno

Restituisce true se le coppie chiave/valore sono uguali, altrimenti false.

Note

Le coppie chiave/valore vengono confrontate in base alle loro chiavi.